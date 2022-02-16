Süreç işliyor

Hellimin Avrupa pazarına girmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında KKTC’deki imalatçı firmaların başvuruları değerlendirilmeye başlandı.

Başbakanlık Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, ilk başvurunun geçtiğimiz hafta yapıldığını, sürecin öngörüldüğü şekilde işlediğini ve ülkedeki diğer imalatçı firmaların da başvuru için hazırlık yaptığını açıkladı.

Rum tarafının süt oranları, hayvan ırkları, hellimin şekli ve ağırlığıyla ilgili değişiklik taleplerini basından takip ettiklerini belirten Amcaoğlu, tescile yönelik değişikliklerin ortak mutabakat yoluyla sonuçlandırılmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Amcaoğlu, PDO’nun uygulama tüzüğünde de belirtildiği gibi, Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonunda her iki taraftaki paydaşların yer alacağı çalışma grubu oluşturulması ve konuların bu platformda ele alınması gerektiğini söyledi.

“Bağımsız denetim kurulu atanmadı”

Hüseyin Amcaoğlu, sağlık denetimleri için Avrupa Komisyonu tarafından bağımsız denetim kurulu atanmasına karar verildiğini anımsattı.

Amcaoğlu, “Bu karara rağmen herhangi bir atama yapılmadı. Sürecin devam edebilmesi için bu konuda gerekli atamanın yapılması zorunluluk arz ediyor” dedi.

Amcaoğlu bilgi verdi

Başbakanlık Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sürece ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Ülkemizin geleneksel ürünü olan hellimin Avrupa Komisyonu tarafından menşe korumalı ürün olarak tescil edilmesinin ardından Avrupa’ya ticaretinin gerçekleştirilmesi amacıyla sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda imalatçılarımızın başvuru ve değerlendirme süreçleri başlamıştır.

Bilindiği üzere sürecin eş zamanlı başlatılması kararına rağmen Kıbrıs Rum tarafı Güneyde üretilen Hellimin PDO’ya uygun olarak ticaretine başlamış ancak ülkemizde ticaret başlatılamamıştı. Cumhurbaşkanlığı, Hellim Koordinasyon Kurulu ve Odalarımızın Avrupa Komisyonu yetkilileri ile yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde süreç başlatılmış ve ilk başvuru geçtiğimiz hafta denetim kuruluşu olarak atanan Bureau Veritas’a yapılmıştır.

Bu firmamızın yapmış olduğu başvuru incelenip Bureau Veritas tarafından işleme alınmıştır. Süreç öngörüldüğü şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede ülkemizdeki diğer imalatçı firmalar da başvuru için gerekli hazırlıklara devam etmektedir”

Rum tarafının değişiklik girişimleri

Hüseyin Amcaoğlu, Rum tarafının hellimin tescili ile ilgili gerek süt oranları gerek hayvan ırkları gerekse hellimin şekli ve ağırlığıyla ilgili değişiklik taleplerine de değinerek, açıklamaları basından takip ettiklerini belirtti.