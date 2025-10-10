Tarafsızlık sözü verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Ben cumhurbaşkanı olmak derdinde değilim, ben beş yıldır bu ülkede yapılmayanı yapmak, cumhurbaşkanlığı yapmak derdindeyim. 20 Ekim’de tarafsız ve halkını kucaklayan bir cumhurbaşkanlığı olacak” dedi.

Sarayönü’ne tıkılıp kalmayacaklarını vurgulayan Erhürman, "Dünyayla buluşacağız. Gençlerimiz dünyayla buluşacak.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Güzelyurt halk buluşmasında bölge halkıyla bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre; Erhürman’a etkinlikte, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Güzelyurt İlçe



Başkanı Çağlar Gulamkadir, birçok milletvekili ve belediye başkanı da eşlik etti.

“Uzun bir yolu yürüyerek bugüne geldik. Sayılı gün kaldı. Günleri sayıyoruz. Çok emek verdiniz, çok sabır gösterdiniz” diyen Erhürman, “Gelin yol arkadaşı olalım, bu yolu birlikte yürüyelim” davetini kabul eden ve destek veren herkese yürekten teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız bir makam olduğunu hatırlatan Erhürman, sadece siyasi düzeyde değil, örgütlerden, sendikalardan da gelen destekleri anımsattı.



Erhürman, şöyle devam etti:

“20 Ekim’de tarafsız ve halkını kucaklayan bir cumhurbaşkanlığı olacak. Ama biz bugün halkımızla kucaklaşarak, sağcı-solcu demeden iki şey için bir araya geldik. Bu topraklara ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgidir bizi bir araya getiren… Bu toprakların, bu çocukların gailesini çekmeyenler bunu anlamazlar. Onlar varsın anlamasınlar; biz yüreklerimizde bunu hissediyoruz. Bu yolu birlikte yürümeye devam ediyoruz.”

“Beş bomboş yıl geçti. Bu ülkenin en kıymetli makamlarından biri, bu beş boş yılda ‘tören paşası’ makamına dönüştürüldü.” diyen Erhürman, ne içeride ne dışarıda bir şey yapıldığını ifade etti.

Geçmiş dört cumhurbaşkanının da bu halkın çıkarlarını korumak için müzakere masasında mücadele ettiğini belirten Erhürman, “Beş senedir neden bir müzakere yok? Farklı bir çözüm modelinden mi bahsediyorsun, yoksa ‘Çözümsüzlük çözümdür, Sarayönü bize yeter.’ mi diyorsun? Biz çok açık söylüyoruz: Sarayönü’ne tıkılıp kalmayacağız. Dünyayla buluşacağız. Gençlerimiz dünyayla buluşacak.” dedi.

Erhürman, “Ben cumhurbaşkanı olmak derdinde değilim; ben beş yıldır bu ülkede yapılmayanı yapmak, cumhurbaşkanlığı yapmak derdindeyim. Olmak değil, yapmak derdindeyim.” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025, 10:38