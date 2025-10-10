Projelerini anlattı

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, önceki akşam Lefke’de miting düzenle-di.

Tatar, mitingde yaptığı konuşmasına, "mitinge katılanlar, kendisine destek veren parti temsilci ve üye-leri ile sağduyu ittifakını oluşturan" herkesi selamlayarak başladı. “Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi kökenden, nereden gelirse gelsin, bana oy versin yahut vermesin; halkın Cumhurbaşkanı olarak bütün vatandaşlarımızı kucaklıyorum.” diyen Tatar, halkın her bir ferdinin kendi için kıymetli olduğunu söyle-di.

“Atak Diplomasi” yaklaşımını anlatan Tatar şöyle konuştu:

“Tüketilmiş, eskimiş, modası geçmiş, Rum’un çıkarlarına hizmet eden federasyon defterini kapattık.

Artık eskimiş, tüketilmiş müzakerelerden ‘Atak Diplomasi’ aşamasına geçiyoruz. ‘Atak Diplomasi’ sade-ce uluslararası diplomasi değil, KKTC için, Kıbrıs Türk halkı için her alanda atak bir siyaset izlemektir. Ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde, ekonomide, Anavatan Türkiye ve Türk devletleri ile bu ülkeye, sizlere daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir."

Laf değil, iş yapmaya devam edeceğim

Lefke ve KKTC genelindeki projeleri de aktaran Tatar, şöyle devam etti:

“Şu ana kadar pek çok büyük altyapı yatırımının önünü açtık. Bunu Türkiye’nin desteğiyle yaptık. Tür-kiye ile kurduğumuz güçlü ilişki ve bağlar olmasaydı bunlar bu kadar hızlı biçimde yapılamazdı. Cum-hurbaşkanı olarak bunların gerçekleşmesi yönünde Sayın Erdoğan ile büyük çaba harcadım. Yeniden seçildiğimde de laf değil iş yapmaya devam edeceğim.

KKTC’nin sağlık alt yapısı daha da büyüyecek. Yol ve ulaşımda beş yıl içinde daha büyük adımlar atıla-cak. Enerjide, su temininde daha büyük gelişmeler olacak.

Fiber optik altyapı bunun son örneğidir. 5 yıl içinde KKTC’de süper hızlı internet altyapısına kavuşacak. Sadece evler değil, okullarımız ve üniversitelerimiz de bu altyapıdan en iyi biçimde faydalanacak.

Lefke ile Güzelyurt’u birbirine bağlayan yeni yol tamamlandı biliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki dö-nemde Lefke’nin ihtiyacına göre yepyeni bir okul da inşa edeceğiz.

İşte ben bu eserlerin ve hizmetlerin peşindeyim. Boş sözlerin değil. Yeni Cumhuriyet Yerleşkemizi açtık. Yeni Meclis binamızı açtık. Devasa Cumhuriyet Parkımızı, Milli Kütüphanemizi yaptık, yapıyoruz. Uma-rım açılışını da hep birlikte yapacağız.”

Girne’de çeşitli kurumları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Girne ve Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti.

Tatar ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Girne Polis Müdürlüğü’ne gerçekleştirdi. Şeref defterini imza-layan Tatar, çalışanları selamladı.

Tatar ardından Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nu ziyaret ederek sürüş ehliyeti sınavına girmek için bek-leyen vatandaşlarla sohbet etti.

Tatar devamında Girne Belediyesi, Girne Kaza Tapu Amirliği Girne Kaymakamlığı, Tarım ve Hayvancılık Dairesi, Girne Dr Akçiçek Hastanesi, Milli Arşiv Dairesi, Veteriner Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet Binası’nı ziyaret etti.

Tatar, burada Sosyal Sigortalar, Gelir ve Vergi Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Çalış-ma Dairesi çalışanlarını ve vatandaşları selamladı.

Girne Turizm Limanı’nda Baş Klavuzluk ve Liman Başkanlığı ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ni ziyaret eden Tatar, Girne Çarşısı, Türk mahallesi, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ve Karaoğlanoğlu’nda vatan-daşlarla bir araya geldi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025, 10:09