Büyükelçi Başçeri, Lefkoşa Maratonu’na katılmak içim kayıt yaptırdı

Özel gençlere spor kompleksi kazandırmak için koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 10 bini geçerken, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri kayıt yaptırdı. Büyükelçi Başçeri’ye Lefkoşa Maratonu'nda kullanacağı numara takdim edildi.

Başçeri, maratondan elde edilecek gelirin, Engelsiz Yaşam Evi Spor Kompleksine bağışlanacak olmasının son derece anlamlı olduğunu belirtti.

Bu arada Başçeri, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’yu ziyaret etti.

Ziyarette belediyeye bağlı köy muhtarları da hazır bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; Tuğlu, Büyükelçilik tarafından finanse edilen belediye projelerine sağlanan katkılar nedeniyle Başçeri’ye teşekkürlerini ileterek, bu iş birliğinin bölge kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tuğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini her zaman yanımızda hissetmenin verdiği güçle, bölgemize yeni hizmet ve yatırımlar kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

