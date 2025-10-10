Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eşit egemenlik temelinde iki ayrı devletin varlığını esas alan çözüm hedefi, Kıbrıs Türkü'nün iradesiyle uyumlu bir gelecek tasavvuru sunmaktadır. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün, uluslararası toplum tarafından teyit edilmesi için kararlılıkla çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir" dedi.

Yılmaz, dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs’a geldi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yer alan görüşmede, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.



Yılmaz, saat 19.00’da gösterimi Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü mücahitlerin kanıyla, canıyla yazdığı özgürlük destanının, hafızalarda canlılığını koruduğunu, mücahitlerin imkanlarının son derece sınırlı olduğu dönemde büyük bir cesaret ve fedakarlıkla tarih sahnesine çıktıklarını belirterek, 1950'li yıllardan itibaren artan Rum saldırılarına karşı Türk halkının canını, malını ve onurunu korumak amacıyla örgütlenen mücahitlerin özellikle 1963-1964 yıllarındaki zor dönemde yetersiz silah ve mühimmata rağmen büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği sergileyerek Kıbrıs Türkü'nün direniş sembolü haline geldiklerini hatırlattı.

İlişkiler, yeni bir safhaya taşındı

Kıbrıs Türk halkının, bugün Türk dünyasının ortak geleceğini şekillendiren karar mekanizmalarında yer aldığına, siyasi ve diplomatik süreçlerde etkisinin her geçen gün artan konuma ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türkü'nün her alanda olduğu gibi sanayisinin, ekonomisinin ve ticaretinin yükselen başarı grafiği, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun işaret ettiği gerçekleri daha aşikar hale getirmektedir. Bu gerçekleri ve başarıları hazmedemeyen, Kıbrıs Türkü'nü on yıllardır insanlık dışı ambargolarla sindirmeye çalışan zihniyetin şimdi de ilave hasmane yollarla karşımıza çıktığını görüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kazanılan gözlemci statüsü, bu tarihi yürüyüşe kurumsal bir derinlik kazandırmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasıyla kurduğu ilişkiler yeni bir safhaya taşınmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Gebele'de Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılımından büyük bir mutluluk duyduğumuzu, oradaki fotoğrafın çok iyi okunması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Zirvenin sonucunda yayımlanan Gebele Bildirisi'nde de bu hususun altı çizildi. Bildiride ayrıca, Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde çözümüne ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına vurgu yapılması son derece önemliydi."

Yatırımlar sürecek

Yılmaz, "Türkiye olarak her alanda işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bugün olduğu noktadan daha ileriye taşımak, ekonomisini güçlendirmek ve Kıbrıs Türkü'nün refahını arttırmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk Devletinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla KKTC'nin daha güvenli ve refah geleceğe ulaşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.