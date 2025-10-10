Uygulamalı gösterdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, yaşam boyu eğitim kapsamında yaygın eğitim alan ve köy kadın kurslarına katılan kadınlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; kursiyerlerle birlikte keçeden Medoş Lalesi yapan Sibel Tatar, ziyaretleri kapsamında; Osman Örek Meslek Lisesi, Aydınköy, Bostancı, İskele, Alaniçi, Yeniboğaziçi ve Boğaziçi’nde eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlere, “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu”, “Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projeleri ile “Kozada” ve “Keçada” markaları hakkında bilgi veren Sibel Tatar, yaptıkları çalışmalarından dolayı kurs eğitmenleri; Safiye Kal, Seyhan Yücel ve Elif Coşkun’u tebrik ederek, başarı diledi.

Sibel Tatar, “Keçada” projesinin bir ürünü olan Kıbrıs’ın endemik çiçeği Medoş Lalesinin keçeden broş olarak nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi ve kursiyerle birlikte keçeden Medoş Lalesi yaptı.

