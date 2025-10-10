Dudağını ısırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da trafikte yaşanan olayda kendisini uyardığı gerekçesiyle paket servis elemanın yüzüne yum-ruk atarak, elmacık kemiğini kıran, alt dudağını ısırarak 4 santim kesi oluşmasına neden olan sanık Cem Taşkıran hakkındaki dava 4 yıl sonra karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanık, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın vahim zarar ve ciddi darp suçlarından mahkum edildiğini belirtti.

Kararı okuyan Yargıç; olayın 21 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da Servet Somun-cuoğlu Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Yargıç, sanık Cem Taşkıran’ın trafikte karşıdan karşıya geçerken A.Y.’nin kendisini uyarması üzerine aracından inerek saldırdığını aktardı. Sanığın A.Y.’nin yüzüne yumruk attığını, bu darbenin sonucunda mağdurun sağ elmacık kemiğinin kırıldığını kaydeden Yargıç, kaşında kesi oluştuğunu ve ayrıca sağ dudak kısmını ısırarak yaklaşık 4 santimetrelik bir kesi oluşturduğunu söyledi.

Yargıç, bu tür şiddet olaylarının toplumda giderek arttığını ve bu durumun ağırlaştırıcı bir etken olarak dikkate alındığını vurguladı. “Hiç kimsenin bir başkasına şiddet uygulama hakkı yoktur. Vücut bütün-lüğüne karşı işlenen suçlara hoşgörüyle yaklaşmamız mümkün değildir” diyen Yargıç mahkemenin toplumda caydırıcılığın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Vahim zarar 7, ciddi darp 3 yıl

Yargıç; sanığın yargılandığı vahim zarar suçunun 7, ciddi darp suçunun ise 3 yıl hapis öngördüğünü belirtti. Bu suçların oldukça yaygın olduğunu ifade eden yargıç; hem yaygın olmasını hem de yasada öngördüğü hapis cezası sürelerini sanık aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Ağır ceza yargıcı; sanığın ailesine bakmakla yükümlü olmasını, davasının 4 yıl boyunca sürmesini ve müştekinin sanığı affetmiş olmasını hafifletici etkenler olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Ağır Ceza Yargıcı; sanık Cem Taşkıran’ı vahim zarar ve ciddi darp suçlarından bir yıl hapis cezasına çarp-tırdıklarını açıkladı.