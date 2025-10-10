Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 267 sürücüye ceza kesildi.

Rapor edilen trafik suçlarında ilk sırayı yine “yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak” aldı.

Polis basın bültenine göre, önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimleri kapsamında toplam bin 602 araç sürücüsü kontrol edilirken; 128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 108’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 267 sürücü rapor edildi. 6 araç ise trafikten men edildi.