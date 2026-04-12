Hazırlık yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres’in, genel sekreterlik görevinin sona ereceği yıl sonundan önce müzakerelerin yeniden başlayacağı karşılıklı anlayış zemini oluşturma çabası başlatmak niyetinde olduğu bildirildi.

Politis gazetesi; Guterres’in, kendinden sonra göreve gelecek genel sekretere, Kıbrıs sorununda, Crans Montana’ya kadarki yakınlaşmaları ve sürecin başarıyla tamamlanması perspektifini içerecek yeni bir çaba miras bırakmaya çalıştığını belirtti.

Politis’in haberinde, Genel Sekreter Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile 18 Mart’ta Brüksel’de yaptığı görüşmede Guterres’in “Müzakereleri yeniden başlatma hedefine nasıl ulaşacağını söylemediğini, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlaması için bütün müdahil tarafların uzlaşacağı bir karşılıklı anlayış geliştirilmeli” dediği belirtildi.

Guterres’in bu yeni çaba hakkında bütün müdahil taraflarla görüştüğü ve hepsinden olumlu karşılık almış göründüğü iddia edildi.

Gazete, Rum müzakere heyetinin, adını açıklamadığı bir üyesini kaynak göstererek “Karşılıklı anlayışın, önceki çabanın (Crans Montana) sonuna kadar uzlaşılanların korunması ve açık kalan meselelere odaklanılmasıyla ilgili olduğunun” değerlendirildiğini aktardı. Aynı kaynağın, Guterres Çerçevesinin de eklenebileceği görüşünde olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum müzakere heyeti üyesi, Guterres’in bu yeni çabası çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, müzakerelerin yeniden başlaması için ortaya koyduğu 4 şartı da yerine getirip getirmeyeceği sorusuna karşılık, yakınlaşmaların teyit edilmesi ve halen uzlaşılan meselelerin açılmaması maddesinin faydalı olduğunu söyledi.

