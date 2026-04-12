Doğru karar

Ülkede ciddi gerilimlere yol açan ‘Hayat pahalılığı ödeneğinin ertelenmesine’ ilişkin ikinci önerinin yarınki meclis toplantısında görüşülmeyeceği açıklandı. Başbakan Ünal Üstel, söz konusu yasa tasarısını bir sonraki meclis oturumuna erteleme ve Meclis çalışmalarını, bölgedeki gelişmelerin seyrine göre yeniden takvimlendirme kararı aldıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, bu kararın önemli bir nedeninin toplumsal gerginliği azaltmak ve uzlaşı ile çözüme katkı koyma fırsatı yaratmak olduğunu vurguladı. Üstel “Toplumdaki hassasiyetleri ve küresel ekonomik belirsizlikleri birlikte değerlendirmek zorundayız" diyerek, hayat pahalılığının tüm dünyayı sarsmakta olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığı düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayat pahalılığı meselesinin, sadece KKTC’nin iç dinamiklerinden doğan bir sorun olmadığını kaydeden Üstel," İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür, ekonomik dengeleri tüm dünyada derinden sarsmaktadır. Son dönemde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve özellikle bölgemizde yaşanan gerilimler hepimizi doğrudan etkilemektedir. İran merkezli gelişmeler ve ardından gelen süreç, her ne kadar zaman zaman kısa vadeli iyimserlik üretse de, bölgesel belirsizliğin hala güçlü şekilde devam ettiği açıktır” dedi.

Toplumdaki hassasiyetleri değerlendirmek zorundayız

Böylesi bir ortamda, hiçbir ülkenin ekonomik kararlarını yalnızca iç hesaplarla almasının gerçekçi olmadığını vurgulayan Başbakan Üstel, "Hükümetimiz de bu gerçeklikten hareket ediyor. Hükümet olarak hedefimiz nettir. Halkımızın alım gücünü korurken, ülkemizin ekonomik dengesini ve geleceğini güvence altına almak. Meclis gündemindeki hayat pahalılığı düzenlemesi, bu hedef doğrultusunda hazırlanmıştır. Ancak gelinen aşamada, toplumun farklı kesimlerinde ortaya çıkan hassasiyetleri ve küresel ekonomik belirsizlikleri birlikte değerlendirmek zorundayız "ifadelerini kullandı.

Hükümetin bölgede yaşanan gelişmeleri anlık değil, stratejik bir perspektifle takip ettiğini kaydeden Başbakan Üstel, şunları ifade etti:

" Özellikle İran merkezli gelişmelerle birlikte Lübnan’da devam eden çatışmaları üzüntüyle karşılıyor; bölgede kalıcı bir ateşkesin ve istikrarın gecikmeksizin sağlanmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Bilinmelidir ki böylesi bir jeopolitik ortamda, ekonomik kararları dar ve kısa vadeli hesaplarla almak sorumsuzluk olacaktır."

Amaç toplumsal gerginliği azaltmak

Ülkenin ekonomik istikrarını riske atacak hiçbir adımı popülist baskılarla atmayacaklarını vurgulayan Başbakan Üstel, "Bu nedenle, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin bu haftaki Meclis gündeminde ele alınmasını bir sonraki meclis oturumuna erteleme ve Meclis çalışmalarını, bölgedeki gelişmelerin seyrine göre yeniden takvimlendirme kararı aldık. Bu kararımızın önemli bir nedeni ise toplumsal gerginliği azaltmak uzlaşı ile çözüme katkı koyma fırsatı yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

İlgili kesimlerle görüşeceğiz

Bu kararın değişen küresel şartları doğru okuyarak daha güçlü, daha gerçekçi ve daha sürdürülebilir bir ekonomik model ortaya koyma iradesi olduğunu vurgulayan Üstel, açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede kalıcı istikrar sağlandığı ölçüde, biz de ilgili kesimlerle görüşerek hayat pahalılığı ve ekonomik düzenlemelerimizi aynı kararlılıkla ve daha sağlam bir zeminde hayata geçireceğiz.

Değerli halkım, müsterih olunuz ki bu adım herhangi bir kesimin baskısıyla atılmış bir karar değildir. Bu, devlet ciddiyetinin ve sorumluluk bilincinin bir gereğidir.

Bilinmelidir ki, bugün alınacak her ekonomik karar yalnız bugünü değil, yarının istikrarını da belirleyecektir. Diğer taraftan hayat pahalılığı meselesi yalnızca kamu maaşlarına ilişkin teknik bir düzenleme değildir; asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızdan emeklilerimize, sosyal destek alan kesimlerden dar gelirli tüm hanelere kadar toplumun tamamını etkileyen kapsamlı bir yaşam maliyeti sorunudur.

Bu anlayışla hükümet olarak eş zamanlı şekilde alım gücünü korumaya yönelik somut ve etkili adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kamu harcamalarında etkinlik ve tasarruf esas alınacak

Hayat pahalılığıyla mücadelenin yalnızca gelir düzenlemeleriyle değil; kamu maliyesinde disiplinin güçlendirilmesi, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir gelir artırıcı tedbirlerin hayata geçirilmesiyle mümkün olduğuna vurgu yapan Üstel, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, kamu harcamalarında etkinlik ve tasarruf esas alınacak, aynı zamanda ekonominin kayıtlı yapısını güçlendirecek ve devlet gelirlerini artıracak yapısal adımlar kararlılıkla atılacaktır. Hükümetimizin yaklaşımı her zaman olduğu gibi açık ve nettir: Küresel kriz ortamında popülizmle değil, akıl ve sorumlulukla hareket edeceğiz."

Devlet ne sendikalarla ne de halkıyla bilek güreşi yapar

Tüm kesimlere çağrıda bulunan Başbakan Üstel, "Devlet ne sendikalarla ne de halkıyla bilek güreşi yapar. Bu süreci bir güç mücadelesi alanına çevirmek yerine, ortak akıl zemini olarak değerlendirmek zorundayız. Bu ülkenin geleceği hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz bu süreci bir kriz olarak değil, küresel belirsizlikler içinde ülkemizi daha dirençli hale getirme fırsatı olarak görüyoruz. Halkımız müsterih olsun. Bu hükümet, her zaman olduğu gibi, günü değil geleceği düşünerek karar almaya devam edecektir. Hükümetimiz devletimizi sahiplenip halkımızı kucaklamaktadır. Halkımızın gayesi bizim gayemizdir.” ifadelerini kullandı.