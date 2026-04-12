Bölgenin sorunlarını dinledi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’a özgü endemik türlerden Medoş Lalesi’nin korunması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen 18. Tepebaşı Lale Festivali başladı.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği iş birliğiyle organize edilen festivalin açılışına Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri ve bölge halkı katıldı.

Festival kapsamında dans gösterileri, müzik dinletileri ve doğa turları düzenlenirken, Sıla Usar İncirli Tepebaşı köy meydanında kurulan stantları gezdi. İncirli, bölge halkı ve esnafla sohbet ederek sorunları dinledi.

Görsel bir şölen

Medoş Lalesi’nin korunması, çeşitliliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle düzenlenen festivalde halk dansları, modern dans gösterileri, müzik ve şiir dinletileri ile “Lale Diyarına Tur” etkinlikleri yer aldı. Festival etkinlikleri bugün de devam edecek. Festival süresince gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri ve fotoğraf turlarıyla katılımcılar, bahar aylarında kırmızıya bürünen lale tarlalarında görsel bir şölen yaşıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçileri bir araya getiren etkinlik, bölge turizmine katkı sağlarken, çevre bilincinin artırılması ve doğal mirasın korunmasına da dikkat çekiyor.