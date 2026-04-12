Özersay: Meclise yazı yazıp tasarıyı geri çekmeli

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Üstel’in açıklamasını “yasama ile yürütme” arasındaki farkın dahi farkında olmayan, Meclis iç tüzüğünü yok sayan açıklama” olarak değerlendirdi.

Özersay, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Bu haftaki Meclis gündeminden çıkarılarak bir sonraki gündeme ertelendiğini duyurdu Ünal Bey!!!

Bu kararı alma yetkisi Meclis’in! Ünal Bey “ertelemiş”, “gündemden çıkarmış”! Nasıl yapmış? Evlere şenlik haller…

İç tüzüğe göre ya gayrimeşru hükümetin başı olarak Meclis’e bir yazı yazıp “geri çekiyorum” diyeceksiniz ve kararı “Meclis genel kurulu” verecek ya da “Komite Başkanı komiteye geri çekme talebini yine Meclis Genel Kurulu’na” aktaracak.

Görünen o ki bunları yapmanızı sağlayacak nisabınız da en azından bu Pazartesi için yok gibi.

Daha önce yargıya ne yapacağını söyleme yetkiniz varmış gibi konuşmalar yapmıştınız; şimdi ise Yasama’nın alması gereken kararları almaya siz yetkiliymişsiniz gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Oysa çok zor değil, yasama, yürütme ve yargı erklerini bilmek ve güçler ayrılığı prensibine saygı göstererek konuşmak. Ama kime derik, ne derik…”

