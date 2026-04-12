Sektör destek bekliyor

Gazimağusa’da sanayi sektörünün mevcut durumu ve geleceğinin ele alındığı toplantıda, sektör temsilcileri yaşanan sorunları ve beklentilerini dile getirdi. Sanayiciler, Türkiye, Güney Kıbrıs ve diğer gelişmiş ülkelerde uygulanan teşviklerin KKTC’de de hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Toplantılarda dile getirilen görüşlerin bir program haline getirilerek yetkililere sunulacağı ve siyasi parti temsilcileriyle paylaşılacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) başlattığı bölgesel sektör toplantılarının ilki önceki gün Gazimağusa’da gerçekleştirildi. Sanayi sektörünü değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya Gazimağusa ve İskele bölgelerinden sanayiciler katıldı. Toplantıda, yerli üretim yerine ithalatın tercih edilmesi, bürokrasi kaynaklı zaman kayıpları, kalitesiz ürün ithalatı, yatırım indiriminin kaldırılması, gümrüklerde yaşanan belge sorunları ve hammadde ithalatına yönelik teşvik eksikliği öne çıkan başlıklar oldu.

“Geleceğimizi birlikte belirleyelim”

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Palm Beach Hotel’de düzenlenen toplantıya sanayicilerin yanı sıra Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve bazı belediye yetkilileri de katıldı. “Geleceğimizi birlikte belirleyelim” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda üyeler, sanayi bölgelerindeki sorunlara dikkat çekti.

Sanayiciler, Türkiye, Güney Kıbrıs ve diğer gelişmiş ülkelerde uygulanan teşviklerin KKTC’de de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sanayi bölgelerindeki işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin gerçek sanayici olduğu ifade edilirken, bölge dışındaki işletmelerin konut alanları içinde kaldığı ve krediye erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, konuşmasında görev süresi boyunca yürütülen çalışmaları anlattı. Sorunların çözümünde diyalog yolunu benimsediklerini belirten Kamacıoğlu, sosyal sigorta prim desteğinin artırıldığını, sanayi sicili çalışmalarının başlatıldığını ve kapasite raporu hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Elektrik teşvikleri güncellenmeli

Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki sorunların çözümü için yeni bir birim oluşturduklarını aktaran Kamacıoğlu, belediyelerle iş birliği içinde temizlik ve altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü, OSB Yasası’nda değişiklik yapılması için girişimlerde bulunulduğunu kaydeden Kamacıoğlu, mevcut elektrik teşviklerinin güncelliğini yitirdiğini belirtti. Kamacıoğlu, bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Sanayi bölgelerindeki doluluk oranlarına ilişkin yetki karmaşasına da değinen Kamacıoğlu, sanayici dışı kullanımın artması nedeniyle verilen sözlerin tam olarak yerine getirilemediğini ifade etti. Kamacıoğlu ayrıca, 50 milyon euro değerindeki SAN-HO Güneş Enerji Santrali Projesi hakkında bilgi vererek, projenin tamamlanmasıyla sanayicilerin büyük bölümünün yeşil enerji kullanacağını belirtti. Kalkınma Bankası ile yapılan protokol kapsamında üyelere işletme kredisi sağlandığını da aktaran Kamacıoğlu, sanayiciliğin büyük bir tutku gerektirdiğini ve bu mücadelenin yeterince görülmediğini savundu.