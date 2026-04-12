Başbakan Ünal Üstel’in son dakika açıklamasını yorumlayan CTP Milletvekili Erkut Şahali “Ünal Bey kelime oyununa merak saldı anlaşılan” dedi.

Şahali şunları kaydetti:

“Dediği pek çok anlama geliyor ama yalnızca "yasaları geri çekti" anlamına gelmiyor.

"Bu nedenle, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin bu haftaki Meclis gündeminde ele alınmasını bir sonraki meclis oturumuna erteleme ve Meclis çalışmalarını, bölgedeki gelişmelerin seyrine göre yeniden takvimlendirme kararı aldık." diyerek ne dedi?

"Nisabım yok meclisi açamayacağım, haftaya bakarız" mı diyor?

Her zamanki gibi gene bi'şey dedi ana gene anlaşılmadı.

Görüşmesi başlamış bir yasa ancak geri çekilirse gündemden düşer ve meclis diğer konularla ilgili çalışmaya devam edebilir.

Meclis şu anda oturumuna ara vermiş durumda.

Ne başka yasa görüşebilir, ne de denetim faaliyetinde bulunabilir.

O zaman sahi, Ünal Bey nereye koşuyor?”

