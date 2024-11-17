Hedef: Daha hızlı hizmet

Rum İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt ile ilgili konularda 20 Kasım Çarşamba günü itibarıyla Kaza Amirliklerine başvuru yapılması gerektiğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada bugün Muhaceret Dairesi bünyesinde işleyen hizmet noktalarının 20 Kasım itibarıyla işleyişine son verileceğini ancak bu durumun yapılmış başvuruları etkilemeyeceği bilgisi verildi.

Hızlı pasaport verilmesi işlemi için başvuruların herhangi bir Kaza Amirliğine yapılabileceği ancak pasaportların Lefkoşa (Rum) Kaza Amirliği’nden alınacağı kaydedilen açıklamada saat 12.00’ye kadar yapılan başvurularda pasaportların talep edenlere aynı gün içerisinde verileceği belirtildi.

Doğum ve ölüm belgesi yenileme (konsolosluk belgeleri de dahil), daimi ikametgah, üniversite öğrencileri uyruk doğrulama ve yaşlı insanlar için kimlik kartı/pasaport yenileme başvuruları için Rum Nüfus Kayıt Dairesi’nin Ocak 2024’te uygulamaya giren elektronik uygulamasının (www.gov.cy/services/) kullanılabileceği kaydedildi.

