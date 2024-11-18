İlgi artıyor

Poker ve tavla turnuvalarıyla ülkemize binlerce turist çeken Merit Otelleri uluslararası briç turnuvasına ev sahipliği yaptı.

1997 yılında uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin briçi akıl oyunları arasına almasıyla dünyada yaygınlaşan ve her yıl uluslararası turnuvalarda oyuncuların bir araya geldiği briç için bu safer Kıbrıs’ta buluşuldu.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Merit Briç Turnuvası’na dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar arasında dünya şampiyonları da bulunuyordu.

Briç turnuvaları arasında önemli bir yeri olan Uluslararası Merit Briç Turnuvası, hem Merit otelleri hem de KKTC’nin tanıtımında önemli rol oynuyor. Turnuvanın bir sonraki ayaklarında Avrupa’dan daha çok misafir getirilmesi hedefleniyor.

Dünya şampiyonları da turnuvadaydı

“Arjantin’de düzenlenen dünya şampiyonasında Türk Kadın Milli takımı olarak dünya şampiyon olan ekibin içinden Olgu Şeker ve Aslı Acar da dokuzuncusu düzenlenen Uluslaralarısı Merit Briç Turnuvası’na katılanlar arasındaydı.

Merit’teki turnuvaya her yıl geldiğini ifade eden milli oyuncu Olgu Şeker, KKTC’de turnuvalar yapıldıkça ülkemizde de briçe olan ilginin artacağını ifade ederken Merit’in düzenlediği turnuvanın bu açıdan önemli olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye kadın milli takımı olarak son yıllarda birçok başarıya imza attıklarını anlatan Aslı Acar, dünya şampiyonu olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Briç Türk Kadın Milli Takım Kaptanı Gökhan Yılmaz ise Merit Otel’deki Briç organizasyonunun dünya çapında yarışabilecek kadar güzel bir organizasyon olduğunu ifade etti.