Beğeni topladı

ETİ Çocuk Tiyatrosu’nun, “Bir Bilmecem Var Çocuklar” isimli oyununu, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 41. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul çocuklarına sunuldu.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nin 15 Kasım etkinlikleri çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi’nin katkılarıyla, Ayhatun Ateşin’in organize ettiği etkinlik, dün YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ETİ Çocuk Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Bir Bilmecem Var Çocuklar” oyununun sergilenmesinin ardından söz alan Tanıtma Dairesi Müdürü Bahar Öztay, Cumhuriyet Bayramını kutlayıp, Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan ve çocuklara tiyatro sevgisini aşılayan Eti Çocuk Tiyatrosu ekibine ve oyunun sahnelenmesinde emek veren Ayhatun Ateşin’e teşekkür etti.

Ayhatun Ateşin de, “Eti Çocuk Tiyatrosu ile yıllar önce başlayan yolculuğumuzda bugün de 41. kuruluş yılımızı birlikte kutlamak hepimizi çok mutlu etti. Eğlenirken düşündüren, pek çok önemli bilgiyi tiyatro sanatı sayesinde unutulmaz kılan bu oyunla KKTC'nin tümünde 8 bini aşkın çocuğumuzla buluşacak.” dedi.

Diğer ilçelerde de sergilenen oyun, 23 Kasım’da ise Mağusa Rauf Denktaş Kültür Kongre Merkezinde Saat 12.00 ‘de oynanacak. Oyun için ücretsiz davetiyeler passo.com’dan temin edilebilir.