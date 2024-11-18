Verim düştü, fiyat arttı

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda zeytin 100 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Yağışların az oluşu ve ağaçların bakımsızlığı yüzünden bu yıl zeytin üretiminde azalma olurken, bu durum fiyatlara yansıdı.

Pazar tezgahına konulan işlenmemiş zeytin kilosu 100 liradan alıcı bekledi.

Pazarda diğer bazı ürünlerin fiyatı da cep yaktı.

Taze fasulye 80 liradan satılırken, sarma tanesi 40 liradan tezgaha konuldu. Elma ve armut kilosu 65 liradan satılırken, cennet hurması 120 liradan alıcı bekledi. Avokado ise tanesi 50 liradan tezgaha konuldu.



