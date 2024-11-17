Yanlışlık olmuş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir marangoz atölyesinde çalışan Ramazan Çankaya’nın, iş arkadaşı Saddam Hüssein’e, patron tarafından yapılan 46 bin 700 TL ödemeyi sirkat ettiği iddia edildi. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştiği iddia edilen hırsızlık olayı önceki gün polise bildirildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı tutuklanarak dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, zanlının, 2024 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, müstahdemi olduğu marangoz atölyesinde, patronunun, aynı yerde çalışan Saddam Hüssein’e, vermesi için vermiş olduğu maaşların, 46 bin 700 TL’lik kısmını sirkat ederek, emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

