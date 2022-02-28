Korkunç kaza

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Esentepe köyü girişinde Derek Andrew Rogers (49) yönetimindeki Ferrari’yle, Gürkan Çetin (42) kullanımındaki Renault’un çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmasının etkisiyle Çetin’in yönetimindeki araç birkaç kez takla attıktan sonra Esentepe’de manav pazarına girdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Çetin, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Her iki sürücü hastaneye kaldırılırken, Çetin’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Dikkatsizce sağa döndü

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 08.50 sıralarında, Girne -Tatlısu anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki EP 247 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Tatlısu’ya doğru seyreden Gürkan Çetin Esentepe yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçti. Bu esnada Tatlısu istikametinden Girne’ye doğru seyreden Derek Andrew Rogers yönetimindeki UB 348 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Takla attı, hurdaya döndü

Çarpmanın etkisiyle birkaç kez takla attıktan sonra tavanı üzerinde ters dönen EP 247 plakalı araçta sıkışan araç sürücüsü Gürkan Çetin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Rogers’in tedavisine Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde devam edilirken, kazada ağır yaralanan Gürkan Çetin ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Çetin’in durumunun ağır olduğu, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.