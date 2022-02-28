Yıktı geçti

Abdullah SUİÇMEZ

Gönyeli’de meydana gelen trafik kazasında süratli ve dikkatsiz bir şekilde araç kullanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Alusine Barrie önce ağaca ardından 40 bin Euro değerindeki hız tespit kamerasına çarptıktan sonra devrildi.

Tavanı üzerinde ters duran araçtan yaralı olarak çıkarılan Alusine Barrie, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hız tespit kamerasına zarar veren sürücü bugün mahkemeye çıkarılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, önceki gece saat 22.15 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alusine Barrie yönetimindeki ZMH 125 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybedilen araç, yolun sağından çıkarak önce kaldırım üzerinde bulunan ağaca, ardından hız radar cihazı direğine çarparak, devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Alusine Barrie Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Süratli, tehlikeli sürüş yapma ve dikkatsizlik suçlamalarıyla gözaltına alınan sürücünün bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.