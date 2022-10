Her alanda ortak hareket

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, ABD silahlı kuvvetleriyle gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek başka yerlerde müşterek eğitimlerin yapıldığını ve büyük destek aldıklarını açıkladı.

Rum ordusunun, Amerikan Silahlı Kuvvetleriyle müşterek eğitimlerinin halen gerek Güney Kıbrıs toprağında, gerek savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği yaptıkları başka ülkelerde gerçekleştirilmekte olduğunu söyleyen Petridis, özetle şöyle devam etti:

“East Med Act'ın geçmesinden sonra ve IMET'in (International Military Education and Training) uygulanması sonucunda ABD Millî Muhafız Ordusu yetkililerinin ABD’deki eğitimlerinin bir bölümünü finanse ediyor. bu program aracılığıyla askerî pratikler üzerine eğitim veriliyor ve askerî işbirliğimiz pekişiyor.

Bu yılın bütçesinde savunmaya ayrılan payın son 20 yılın en yüksek rakamı olduğuna dikkat çeken Petridis, ABD ile ilişkileri şöyle özetledi:

“19 Eylül 2022’de ordonat konularında hizmet teatisi anlaşması (Acquisition and Cross-Servicing Agreement-ACSA) imzaladık. Bu anlaşma, ordonat konularında destek teatisine hukuki çerçeve kazandırıyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri gemilerine, teknik malzeme ve hizmet desteğinin kesintisiz sağlanacağı bilinci ve teyidi ile Kıbrıs limanlarına yanaşma olanağı tanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 30 Eylül 2022’de ülkemizi New Jersey Eyaleti üzerinden ortaklık işbirliği programına (State Partnership Program-SPP) dahil ettiğini açıklamasıyla Milli Muhafız Ordusu teknik, bilimsel bilgi edinme askerî konularda son gelişmelere sürekli erişim kazanacak.”

Türkiye’ye karşı güç birliği

Haralambos Petridis, AB’nin askerî yapılarına ve operasyonlarına subay gönderdiklerini, Avrupa Savunma ve Daimi Yapısal İşbirliği (PESCO) programlarına aktif katıldıklarını hatırlatarak, Güney Kıbrıs’ın AB Savaş Grubu HELBROG’a Yunanistan devleti çerçevesinde iştirak ettiğini söyledi.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik “tahriklerini artırmakla” suçladığı Türkiye’ye karşı “savunma ve güvenlik alanlarında bölgesel düzeyde ve Avrupa düzeyinde, İngiltere ve ABD gibi diğer önemli ülkelerle ikili ve üçlü işbirlikleri oluşturduklarını söyleyen Petridis “Yunanistan’la işbirliğimiz en üst noktada bulunuyor” vurgusunu yaptı. Petridis, Yunanistan, İtaya ve Fransa ile oluşturdukları dörtlü işbirliğinin Doğu Akdeniz bölgesini, AB ülkelerinin ilgi alanı haline getirme çabalarında doğrudan sonuç verdiğini belirtti.

8 yıllık silahlanma programını sessizce uygulanıyor

Petridis şunları ifade etti: “Millî Muhafız Ordusu Genel kurmaylığı ile belirlediğimiz 8 yıllık silahlanma programını sessiz ve metodik şekilde uyguluyoruz. Program, Milli Muhafız Ordusu’nun caydırıcılığını, ekonomik durumumuz ölçüsünde, aşamalı olarak modernize ve takviye etmemiz sonucunu doğurdu. Bu çerçevede, Topçu Bataryası ve Özel Kuvvetlerin imkânlarını takviye ettik, bunun paralelinde ateşkes hattını gözlem sisteminin kurulum prosedürü devam ediyor. Buna ek olarak, Millî Muhafız Ordusu’nun karadan ve İHA’lar da dahil havadan gelen tehditleri göğüsleme kabiliyetini güçlendirme üzerinde çalışıyoruz. Programımız, deniz operasyonlarıyla ilgili sistemleri de kapsıyor, şu anda gemi alımı üzerinde çalışıyoruz.