Atalay: Üzücü bir durum

Ömer KADİROĞLU

Kalp rahatsızlığı sonucu 10 Haziran 2022 tarihinde vefat eden 80 yaşındaki Aysan Gazi’nin cenazesi, iki çocuğunun defin konusunda anlaşamaması yüzünden 128 günden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor.

Gazi’nin çocukları arasında ‘cenazenin nasıl gömüleceğine’ dair yaşanan anlaşmazlık yüzünden defin işlemleri yapılamıyor. Bir süre İngiltere’de yaşadıktan sonra 25 yıl önce Yeniboğaziçi köyüne yerleşen Gazi’nin oğlu, annesinin cenazesinin köye gömülmesini istiyor. İngiltere’de yaşayan kızı ise iddiaya göre; cesedin Krematoryum’da yakılmasını talep ediyor.

Çocuklar arasında yaşanan bu anlaşmazlık yüzünden mahkemeden ara emri alınması nedeniyle cenazenin 128 günden beri morgda bekletilmesini yorumlayan Din İşleri Dairesi eski Başkanı YDP Milletvekili Talip Atalay, durumun üzücü olduğunu söyledi. Diyalog’a konuşan Atalay, vefat eden Müslüman bir kişinin defin konusunda herhangi bir vasiyetinin olmaması halinde doğru olanın en erken bir şekilde dinimize uygun olarak defnedilmesi olduğunu ifade etti.

Hızlı bir şekilde toprağa kavuşmalı

Atalay şunları kaydetti:

“Aile içindeki ihtirastan dolayı hayatını kaybeden birisinin cenazesinin uzun süre bekletilmesi doğru değildir. Vefat eden kişinin ailesinin bir kısmı Müslüman adetlere göre defnedilmesini bir kısmı da yakılmasını istiyor ve bu nedenle merhume uzun süredir morgda bekletiliyor. Merhumenin ölümü sonrasında nasıl defnedileceği konusunda bir vasiyeti yoksa çok da bekletilmesinin bir manası yoktur. Kişiler Müslüman doğar ancak Müslüman olarak ölmeyebilir. Böylesi durumlarda nasıl defnedileceği konusunda vasiyeti var mı buna bakılır. Müslüman doğan ve ölen bir kişinin yakılmasının dinimizde yeri olmadığı için en erken zamanda defnedilmesi en doğrusudur. Kişinin farklı bir defin vasiyeti yoksa ölen kişi dinimize uygun olarak gömülür. Normalde bir cenazenin en hızlı şekilde toprağa kavuşması gerekiyor. Otopsi veya yurt dışından ailesi bekleniyorsa cenaze bekletilir ancak bunun dışında bekletilmesi doğru değildir. Merhume Aysan Gazi’nin ailesi arasındaki ihtiras mahkemeye taşındı ve bu konuda yargının en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Üzücü bir durum yaşanıyor.”