Denetim istedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kamu bankalarından Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin Başbakanlıktan alınarak Başbakan Yardımcılığına bağlanmasını eleştirerek, nasıl bir pazarlığın söz konusu olduğunu sordu.

Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında “Bankacılıktan anlamayan, bu bankalara borcu olan ya da siyasi nitelikli kredileri partililerine verdirerek bu batık kredi uygulamaları ile bankaları zarara uğratan pek çok örnek yaratmışlardır. Kamu bankalarını biri diğerinden daha iyi yönetemediğine ve her iki siyasi partinin de sicili bu konularda temiz olmadığına göre burada başka bir pazarlık var demektir” ifadelerini kullandı.

Özersay, özellikle Kooperatif Merkez Bankası’nda geçmişte yaşananlara dikkat çekerek “Merkez Bankasını, Polis Teşkilatını ve Başsavcılığı özellikle bu konuda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Herkes gözünü dört açmalıdır. Hem bundan önce başlatılan soruşturma süreçlerinin salimen sonuçlanması ve suçlular varsa tespit edilerek cezalandırılmasını engelleyecek siyasi adımlara müsaade edilmemeli hem de bundan sonra bankayı zarara uğratabilecek olası adımlardan kaçınılması için temkinli olup süreçler yakından takip edilmelidir” dedi.