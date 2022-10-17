Eşyalar ve araçlar zarar gördü

Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesi dün sağanak yağışa teslim oldu. Baf kentinde bazı iş yerlerini ve evleri su bastı, itfaiyeye onlarca ihbar yapıldı. Rum İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, Baf'ta bir araç atölyesini su bastığını, araçların ve diğer makinelerin hasar gördüğünü bildirdi. Kettis, su baskını olan evlerde ise eşyaların zarar gördüğünü açıkladı.

Sarı alarm verildi

Rum basınında yer alan haberlere göre; yağışlardan dolayı evleri, iş yerlerini su bastı, şiddetli rüzgardan dolayı ağaçlar yola devrildi.

Rum Meteoroloji Dairesi tarafından dün akşam yeni bir sarı uyarı yayınlandı. Sarı alarm durumunun bugün saat 19.00'a kadar geçerli olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı dün gerçekleştirilmesi planlanan 4. Hasat Şenliği de iptal edildi. Rum İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Baf'ta bir araç atölyesini su bastığını, araçların ve diğer makinelerin hasar gördüğünü bildirdi. Kettis, su baskını olan evlerde de eşyaların zarar gördüğünü belirtti.