İkisi yakalandı biri aranıyor

Lefkoşa'da meydana gelen olayda 3 kişi birleşip Alparslan Turgut Yanık’ı darp etti. Olayın ardından soruşturma başlatılan polis, kamera görüntülerinden tespit edilen Olkan Özyanık ve Levent Baykara’nın tutuklandığını, üçüncü şahsın ise arandığı açıklandı.

Tutuklanan zanlılar Olkan Özyanık ve Levent Baykara dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 15 Ekim 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında Osman Paşa Caddesi üzerinde yaşanan olayda Olkan Özyanık, Levent ve aranan erkek bir şahsın aralarında çıkan tartışma sonucu Alparslan Turgut Yanık’ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurarak ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, zanlılar Olkan Özyanık ve Levent Baykara’nın tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiklerini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken tanık ifadeleri ve aranmakta olan şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.