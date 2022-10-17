Ne Corona ne de Ukrayna, vurgun darbesi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son 11 ayın fiyatları incelendiği zaman, mutfakların vazgeçilmezi olan bazı gıda ürünlerinde yüzde 300’lere varan zam miktarları dikkat çekiyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; 8 Kasım 2021’de 5 liraya satılan makarnanın fiyatı bu yılın Ekim ayında 15 liraya yükseldi. Aynı şekilde, aynı marka pirincin fiyatı 14’ten 44’e, bulgur 7’den 28’e, kuru fasulye 16’dan 45’e, 4 litrelik Ayçiçek yağı 89’dan 189’a yükseldi.

Ekonomik sıkıntılar karşısında alım güçlerini kaybeden vatandaşlar hızlı bir şekilde artan market fiyatları karşısında eziliyor. Vatandaşlar “Eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Evimizin ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Marketlerde ürünler sürekli zamlanıyor” dert yandı.

Vatandaşlar ne dedi…?

Sadi Yüksel

“Neredeyse her gün fiyatlar aşırı bir şekilde yükselmeye devam ediyor ve haliyle alım gücümüz de düşüyor. Tüm genel tüketim maddeleri zamlanırken en fazla süt ürünlerinde yükseliş oldu. Yetkililerden fiyatların düşmesi için adım atmalarını bekliyoruz. Çiftçiyi hayvancıyı destekleyecek ki süt ürünlerinde ucuzlama olsun.”

Niyazi Özdirenç

“Eskisi gibi aylık alışveriş yapamıyoruz. Daha önce bir araba dolusu ürün alırken 250-300 lira ödüyorduk şimdi bunun üç katını ödüyoruz. Son zamanlarda her şeye zam yapıldı. En fazla süt ürünlerinin fiyatının arttığını söylemek mümkündür. Beklentimiz piyasanın ucuzlatılmasıdır.”

Hüseyin Uçkaç

“Daha önce aylık alışverişe çıktığımız zaman 400-600 liraya büyük oranda ihtiyaçlarımızı alabiliyorduk ancak şimdilerde bu rakam üçe katlandı. 4-5 bin lira olsa da yine de ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Tüm ürünlere zam yapıldı ve durmadan devam ediyor. Yetkililerden marketlerin denetlenmesi ve kafasına göre fiyat uygulayanların cezalandırılmasını bekliyoruz.”

Turgut Karagil

“ Eskiden bir alışveriş arabasını bin 500 lira civarında doldururken şu anda bu rakam ikiye katlanmış durumda. Tüm ürünlere iki katı ve üzeri zamlar geldi ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden halkın alım güçlerini arttıracak çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

Mehmet Ali Halitoğlu

“Aylık değil haftalık olarak ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Daha önce haftalık yaptığımız alışverişe ödediğimiz miktarın şimdilerde üç katını veriyoruz. Tüm temel tüketim maddelerinin; ilaçların, sütün ve tavuk ürünlerinin fiyatı her gün değişiyor.”







Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022, 10:23