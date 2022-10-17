Sürücü hafif yaralandı

Lefkoşa'da kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki çam ağacına daha sonra da MOBESE direğine çarptıktan sonra durabildi.

Durmuş Özbengisu, yönetimindeki TRL 612 plakalı aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, önce çam ağacına daha sonra da MOBESE direğine çarptıktan sonra durabildi.

Kaza sonrasında Metehan çemberinde trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. Özellikle güneye geçişlerde aksamalar yaşanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Polisin açıklamasına göre, saat 13.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.