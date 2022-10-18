Hastalara umut oldu

Trafik kazasında ağır yaralanan, yoğun bakımdayken beyin ölüm gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ve böbrekleri KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi.

Hekimler, operasyonların başarılı geçtiğini; hastaların sağlık durumlarının şu için stabil olduğunu kaydetti. Okur’un karaciğeri de nakil için Türkiye’ye gönderildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında 12 yaşındaki Arda Okur’un bağışlanan organlarının alıcısı, 2’si böbrek, 1’i de kalp, 3 yetişkin hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Yoğun bakımda olan kalp alıcısının durumunun stabil, böbrek alıcılarının iyi olduğu ifade edildi.

Nakillerle ilgili bilgiler verildi

Böbrek nakillerini gerçekleştiren Dr. Necmi Bayraktar ile Dr. Ahmet Bindayı ise başka bir operasyonda olduğundan toplantıda bulunamadı.

TekgüçBasın toplantısında ilk sözü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hakan Tekgüç aldı.

Tekgüç, ailenin kendi acısını bir kenara koyup, başka insanlara yaşam umudu olmak istediğini, bu vefa sayesinde çok üzücü bir olayın başkalarının sağlığına kavuşmasına neden olduğunu belirtti.

Böbrek nakli olanlar yakında taburcu edilecek

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Behlül de böbrek alıcısı olan iki hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, hastaların idrar çıkışının başladığını, böbrek fonksiyonlarının da neredeyse normal seviyelere kadar indiğini belirtti.

Nakille ilgili sürecin dinamik olduğunu, hastaların sağlık durumunda değişiklikler yaşanabileceğini söyleyen Behlül, şu anki tabloya göre böbrek nakli olan hastaların kısa bir süre sonra taburcu olabileceğini kaydetti.

7 yıldan sonra kalbe kavuştu

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, durumu stabil olan kalp alıcısının şu an yoğun bakımda olduğunu, belli bir süre daha burada tutulacağını söyledi.

Birtan, alıcının uygun donör bulunamadığından yaklaşık 7 yıldır ileri derece kalp yetmezliği nedeniyle yapay kalple yaşadığına işaret etti.

Organları bağışlanan Arda Okur’a rahmet, ailesine sabır dileyen Hasan Birtan, bu kararı vermenin bir aile için hiç de kolay olmadığını ifade etti.



Altuğra: Organ naklindeki başarı bizlere gurur veriyor

Sağlık Bakanı Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde organ nakliyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Organ bağışının önemli ve hayati nitelikte olduğunu kaydeden Altuğra, 2015’ten bu yana güçlü bir ekibin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde organ nakli gerçekleştirdiğini söyledi.

Altuğra, Arda Okur adlı çocuğun organlarının ailesinin bağış kararıyla yapay kalple yaşayan bir hastaya ve diyalize giren 2 böbrek hastasına hayat verdiğini, karaciğerin de nakil için Türkiye’ye gönderildiğini ifade etti.

Arda’ya rahmet, Okur ailesine sabır dilediğini ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, nakilde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Organ naklindeki başarı bizlere gurur veriyor. Halka kaliteli sağlık hizmeti vermek için üzerimize düşen her neyse hayata geçirmeye hazırız… ” şeklinde konuştu.

