Dünya rekoru

Polis ekiplerinin ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Polisin önceki gün ülke genelinde alkollü sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdiği, bu kapsamda bin 703 araç kontrol ettiği belirtildi.

Denetimlerde 703 araçtan 303 tanesinin sürücüsü rapor edilirken, 32 aracın trafikten men edildiği, 23’ünün alkollü sürüş yaptığı belirtildi.

Polis denetimlerinde 3 sürücünün de tutuklandığı kaydedildi.

Alkollü sürücü sayısında yaşanan patlama polis denetimlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sınırlı alkol kullanan veya hiç alkol almayan vatandaşlar, bu tür denetimlerin artarak devam etmesinin önemine dikkat çekti.



