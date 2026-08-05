Hükümete tepki

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki belediyelerin 3 saatlik grev eylemiyle hükümete Yerel Yönetim Reformu'nun maliyetinin vatandaşlara yüklenemeyeceği konusunda güçlü bir mesaj verdiğini yazdı. Gazete, greve çalışanların ve sendikal örgütlerin yanı sıra milletvekillerinin de destek verdiğini belirtti.

Haberde grevin sadece Rum Belediyeler Birliği ile Rum İçişleri Bakanlığı arasındaki ekonomik anlaşmazlık olmadığı ifade edilerek, kitlesel katılımın grevin belediye vergileri, hizmet kalitesi ve vatandaşın günlük hayatıyla alakalı olduğunu gösterdiği de kaydedildi.

Habere göre, belediyelere verilen devlet desteğinin artırılması ve bu mekanizmanın kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi istenirken, belediyelerin artan yetkilere ilişkin yeterli kaynak talep ettiği, ücret artışı ve hizmet değerinin düşürülmesini de kabul etmediğim ifade edildi.

Haravgi’nin haberine göre ayrıca, Rum Belediyeler Birliği Başkanı ve Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras açıklamasında grevin vatandaşların yararına olduğunu söyleyerek, hedefin yeni belediye vergilerini önlemek olduğunu kaydetti.

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos ile Limasol Belediye Başkanı Yannis Armeftis ise belediyelerin ciddi ekonomik baskı altında olduğunu kaydederek, bununla ilgili unsurları paylaştı.