Aşkları taçlandı

Ergün YAHAT

Ötüken Köyü, geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğün törenine ev sahipliği yaptı. Ayşen ve Mustafa Gülkan çiftinin oğulları Sami Gülkan ile Aygün ve Yaşar Emirkan çiftinin kızları Ülviye Emirkan, aileleri, akrabaları ve çok sayıda davetlinin katıldığı muhteşem bir organizasyonla dünyaevine girdi.

Sevgi, mutluluk ve coşkunun hâkim olduğu gecede davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, renkli ve unutulmaz anlar yaşandı. İlk danslarıyla büyük alkış alan genç çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken, ailelerin heyecanı ve misafirlerin yoğun ilgisi geceye ayrı bir anlam kattı.

Şık süslemeleri, samimi atmosferi ve yoğun katılımıyla dikkat çeken düğün, dostlukların pekiştiği, mutluluğun paylaşıldığı özel bir geceye dönüştü. Gece boyunca devam eden eğlencede davetliler geç saatlere kadar müzik eşliğinde dans ederek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Sami ve Ülviye çiftinin mutluluğu geceye damga vururken, davetliler genç çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diledi.