Davaları ileride

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın göbeğinde gece yarısı E.Ö’nün (E-22) önünü kestikten sonra para isteyen ancak alamayınca demir sopayla darp eden 17 yaşındaki zanlılar S.S. ile A.B. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların E.Ö.’ye “Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” dedikten sonra demir sopayla darp ettikleri belirtildi.

Darp edilen E.Ö.’nün yerde yaralı olarak görüldüğü, polis tarafından hastaneye götürüldüğü, sol kulağının zarının yırtıldığına dair rapor alındığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, S.S. ve A.B.’nin 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da umumi bir yer olan otobüs terminali içerisinde E.Ö.’ye “Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” deyip tehditle para talep ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların akabinde tasarruflarında bulundurdukları toplam uzunluğu 67 santim olan demir sopayı E.Ö.’nün muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiklerini, ona ait Samsung marka cep telefonunu yere fırlatmak sureti kırdıklarını söyledi. Polis zanlıların yapılan şikâyet üzerine olay yerine gidildiğini, E.Ö.’nün yerde yatar vaziyette yaralı olarak görüldüğünü, S.S. ve A.B.’nin de olay yerinde olduğunu söyledi. Polis, E.Ö.’nün zanlıları göstererek, “Onlar beni dövdü” dediğini açıkladı. Zanlıların gözaltına alındığını, olay yerinde demir sopa ile kırık cep telefonunun bulunduğunu belirten polis, S.S. ve A.B.’nin aynı gün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Teminata bağlandılar

Polis memuru, E.Ö.’nün Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek, muayene edildiğini, kulak zarında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların da doktor kontrolünden geçirildiklerini, gerekli raporların temin edildiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın büyük kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Mahkeme, zanlıların ayrıca, Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından muayene edilmelerine emir verdi.