‘İki ayrı devlet’ korkusu

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haftalık ‘Kathimerini’ gazetesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 aydan beri iki bölgeli federasyona mesafeli durduğuna dikkat çekti.

Gazete; Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili 30 Ocak kararın çözüm zemininin iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunu yinelemekle birlikte ilk kez BM’nin Türkiye’nin kapalı Maraş’taki faaliyetlerine olası cevabının açık bırakıldığı, Stewart’ın imzasını taşıyan son Guterres raporunda ise Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinin görmezden gelindiğini yazdı. Gazete, raporda iki toplumlu, iki bölgeli federasyon ifadesine hiç yer verilmediğini belirterek, bu şekilde Türkiye ve KKTC’nin ileri götürmekte olduğu iki ayrı devlet çözümüne hizmet ettiğini savundu

Gazete, Guterres ve Stewart’ın 18 aydır iki bölgeli iki toplumlu federasyon şekline mesafeli durduğunu, Rum yönetiminin, çözüm şeklinin raporlardan çıkarılmasına defalarca rahatsızlığını dile getirdiğini ancak bunun bir tesadüf olmadığını belirtti. Gazete, Genel Sekreter’in ve Kıbrıs’taki özel temsilcisinin çözüm çerçevesini ortadan kaldırma tercihinin, yeni başkanın karşılaşacağı sorunun büyüklüğünü gösterdiğini kaydetti. Haberde, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi üzerine BM Barış Gücü’nün resmî twitter hesabında yapılan paylaşımda Kıbrıs Türk halkı ifadesinin kullanıldığına dikkat çekildi ve bu “Stewart’ın alışılagelinen yersizliklerinden bir yenisi” olarak nitelendirildi. Bu şekilde "Kıbrıs halkının tamamına” Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar şeklinde çifte varlık “görüntüsü” verildiği bunun da Genel Sekreter Guterres’in iki bölgeli iki toplumlu federasyon ile iki ayrı devlet arasında “kareyi daire haline getirmek (olmazı oldurmak)” vaadiyle uyuştuğu ileri sürüldü.