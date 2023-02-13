Adıyaman’da 71 kahraman

Deprem felaketi sonrasında Adıyaman’a giden KKTC Sivil Savunma ekibinin fedakarca çalışmaları büyük bir takdir topladı. Evrim Benzetsel, ekibin 71 elemanıyla ilgili paylaşımında “İsimsiz Kahramanlar değil, onları isim isim bilesiniz diye paylaşıyorum” dedi ve şunları kaydetti:

“İnancınıza göre ister "Allah Razı Olsun" deyin, ister "Ayaklarına Taş Değmesin" deyin, ister en güzel enerjilerle zikredin isimlerini ama lütfen bir bir okuyun. 71 isim. 71 Kahraman. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı bünyesinde Arama Kurtarma faaliyetlerini gerek Adıyaman gerekse de Hatay'da icra eden veya etmekte olan 71 isim. Gerek buradaki merkezlerinde başta Teşkilat Başkanı ve harekatta görev yürüten bütün Sivil Savunma Teşkilatı ekibi, gerekse de aşağıda isimleri yazılı olan Bizim Kahramanlar: İyi ki varsınız.”



1 Nurullah COŞAN

2 Cemal BETMEZOĞLU

3 Gökhan KELEŞ

4 Aslan KORKMAZ

5 Barış ÇAVLAN

6 Hüseyin SOYBİR

7 Mustafa BEYAZ

8 Meter MEVSİMLER

9 Halil YILDIZ

10 Salih ARICI

11 Kemal KEMALOĞULLARI

12 Kemal AKILLIOĞLU

13 Kadir YİĞEN

14 Emirali ILGAZ

15 Erkan SERDAR

16 İsmail YILDIZ

17 Hakan ŞANLI

18 Halil ALKANLI

19 Eser TEKBIYIK

20 Savaş GÜNEŞ

21 Osman DEMİRLİ

22 Ahmet AS

23 Ahmet ORÇAN

24 Çınar ÖNEREN

25 Hüseyin KARAKUŞ

26 Fikret YİĞEN

27 İsmail TÜRKKAL

28 Elif ÖZTÜRK

29 Cepriye KUŞCU

30 Hasan YÜCEL

31 Mustafa DUYAR

32 Kemal HACIMUSA

33 Nevvar ÖZALP

34 Erol YEŞİLGÜL

35 Yüksel ALTAN

36 Oray BİÇİCİ

37 Salahi B. GAZİOĞLU

38 Mustafa ÖZMENEK

39 Ahmet YILDIZ

40 Ahmet KANLI

41 Atilla S. SAMUR

42 Coşkun NEŞESİBOL

43 Murat EKŞİ

44 Osman ÖZDER

45 Hüda ÖZMENEK

46 Hamit Ertan ÖZMEN

47 Fehmi GEZDİGELDİ

48 Gürkan DEMİRDAĞ

49 Burak YİĞİT

50 Davut AĞUN

51 Hasan ÖZBOLTAŞLI

52 Salih AVCI

53 Oktay GÜLER

54 Taşkın TAŞKIRANLAR

55 Melih KONULOĞLU

56 Adem EYGÜN

57 Mehmet ATAKOL

58 Volkan GÖKTÜRK

59 Barış KARLITAŞ

60 Mahmut BALCI

61 Serkan KALE

62 Yusuf ÇELİK

63 Savaş BAŞSIN

64 Orsel KAMALI

65 Mehmet Tuncel KANLI

66 Salih GÜRŞAN

67 Ali ŞENTÜRK

68 Yusuf Aytaç KANLI

69 Serkan BABACAN

70 Salih GÜRPINAR

71 Cünheyet ÇEVİK

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 10:29