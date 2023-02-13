Adıyaman’da 71 kahraman

Deprem felaketi sonrasında Adıyaman’a giden KKTC Sivil Savunma ekibinin fedakarca çalışmaları büyük bir takdir topladı. Evrim Benzetsel, ekibin 71 elemanıyla ilgili paylaşımında “İsimsiz Kahramanlar değil, onları isim isim bilesiniz diye paylaşıyorum” dedi ve şunları kaydetti:
“İnancınıza göre ister "Allah Razı Olsun" deyin, ister "Ayaklarına Taş Değmesin" deyin, ister en güzel enerjilerle zikredin isimlerini ama lütfen bir bir okuyun. 71 isim. 71 Kahraman. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı bünyesinde Arama Kurtarma faaliyetlerini gerek Adıyaman gerekse de Hatay'da icra eden veya etmekte olan 71 isim. Gerek buradaki merkezlerinde başta Teşkilat Başkanı ve harekatta görev yürüten bütün Sivil Savunma Teşkilatı ekibi, gerekse de aşağıda isimleri yazılı olan Bizim Kahramanlar: İyi ki varsınız.”
1 Nurullah COŞAN
2 Cemal BETMEZOĞLU
3 Gökhan KELEŞ
4 Aslan KORKMAZ
5 Barış ÇAVLAN
6 Hüseyin SOYBİR
7 Mustafa BEYAZ
8 Meter MEVSİMLER
9 Halil YILDIZ
10 Salih ARICI
11 Kemal KEMALOĞULLARI
12 Kemal AKILLIOĞLU
13 Kadir YİĞEN
14 Emirali ILGAZ
15 Erkan SERDAR
16 İsmail YILDIZ
17 Hakan ŞANLI
18 Halil ALKANLI
19 Eser TEKBIYIK
20 Savaş GÜNEŞ
21 Osman DEMİRLİ
22 Ahmet AS
23 Ahmet ORÇAN
24 Çınar ÖNEREN
25 Hüseyin KARAKUŞ
26 Fikret YİĞEN
27 İsmail TÜRKKAL
28 Elif ÖZTÜRK
29 Cepriye KUŞCU
30 Hasan YÜCEL
31 Mustafa DUYAR
32 Kemal HACIMUSA
33 Nevvar ÖZALP
34 Erol YEŞİLGÜL
35 Yüksel ALTAN
36 Oray BİÇİCİ
37 Salahi B. GAZİOĞLU
38 Mustafa ÖZMENEK
39 Ahmet YILDIZ
40 Ahmet KANLI
41 Atilla S. SAMUR
42 Coşkun NEŞESİBOL
43 Murat EKŞİ
44 Osman ÖZDER
45 Hüda ÖZMENEK
46 Hamit Ertan ÖZMEN
47 Fehmi GEZDİGELDİ
48 Gürkan DEMİRDAĞ
49 Burak YİĞİT
50 Davut AĞUN
51 Hasan ÖZBOLTAŞLI
52 Salih AVCI
53 Oktay GÜLER
54 Taşkın TAŞKIRANLAR
55 Melih KONULOĞLU
56 Adem EYGÜN
57 Mehmet ATAKOL
58 Volkan GÖKTÜRK
59 Barış KARLITAŞ
60 Mahmut BALCI
61 Serkan KALE
62 Yusuf ÇELİK
63 Savaş BAŞSIN
64 Orsel KAMALI
65 Mehmet Tuncel KANLI
66 Salih GÜRŞAN
67 Ali ŞENTÜRK
68 Yusuf Aytaç KANLI
69 Serkan BABACAN
70 Salih GÜRPINAR
71 Cünheyet ÇEVİK
Adıyaman’da 71 kahraman
KKTC Sivil Savunma ekibi enkaz kaldırma çalışmalarında 5 gün süreyle aralıksız çalıştı
Deprem felaketi sonrasında Adıyaman’a giden KKTC Sivil Savunma ekibinin fedakarca çalışmaları büyük bir takdir topladı. Evrim Benzetsel, ekibin 71 elemanıyla ilgili paylaşımında “İsimsiz Kahramanlar değil, onları isim isim bilesiniz diye paylaşıyorum” dedi ve şunları kaydetti:
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