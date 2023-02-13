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Hatay Havalimanı hizmete başladı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın dün hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Hatay Havalimanı hizmete başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Havalimanının pistinin onarım öncesi ve sonrası görsellerinin de yer aldığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı." ifadesi kullanıldı.
 

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