Hatay Havalimanı hizmete başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Havalimanının pistinin onarım öncesi ve sonrası görsellerinin de yer aldığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı." ifadesi kullanıldı.

