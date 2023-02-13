Mucize kurtuluşlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan bir kadın 158'inci saatte sağ çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, itfaiye ekipleri kentte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşam belirtisi alan ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu 63 yaşındaki Hafsa Dağcı'yı depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. Dağcı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu sağ çıkarıldı. Hatay'ın Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı'nda yıkılan Sümer Apartmanı'nın enkazından 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu, 155 saat sonra kurtarıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazından 8 yaşındaki Semih Ege İnce, 155 saat sonra kurtarıldı. Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Konutları'nın enkazında kalan 28 yaşındaki Rabia Kalçın, 153 saat sonra sağ çıkarıldı. Adıyaman'da 153. saatte Yamanlar Apartmanı'nın enkazından 21 yaşındaki Rukiye Sincar yaralı kurtarıldı. Adıyaman'da 7 yaşındaki Ahmet, Narlıkuyu Sitesi'nin enkazından 152. saatte kurtarıldı. Adıyaman'da Mercan Sitesi'ndeki blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalan 22 yaşındaki Rabia Kırmızı ve ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı 152 saat sonra kurtarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki enkazdan 85 yaşındaki İsmihan adlı yaşlı kadın 152 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'da anne ve oğlu sağ kurtarıldı

Depremin 150. saatinde, Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan bir kadına da sağ ulaşıldı.

Ekipler, 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi, enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde anne ile küçük oğlunu da enkazdan kurtardı.

Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik Belediyesi Arama kurtarma ekipleri (PEAK), Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazdan ses duydu.

Bunun üzerine beraberindeki Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçen ekipler, sabah 09.20'de Ömer'i çıkardı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ömer'in annesini de enkazdan kurtardı.

Hayatlar kurtuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi 149. saatte sağ çıkarıldı.

Öte yandan depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve İskenderun'dan depremden 138 saat sonra dört kurtarılma haberi geldi.

- Kahramanmaraş'ta Ebru Bey apartmanından bir vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan'a sağ ulaşıldı.

- Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki genç, 138 saat sonra kurtarıldı.

- Gaziantep'te ekiplerin çalışması sonucu Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Duygu Apartmanı'nın enkazından 13 yaşındaki İkra Arslan çıkarıldı.

128. saatte 2 aylık bebek

Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada, 128 saat sonra 2 aylık bir bebek kurtarıldı. Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi'nde 7 katlı binanın enkazından gelen ses üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arama kurtarma ekipleri, harekete geçti.

Ekipler yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda Sadık Tunç'a ulaştı.

