Bilanço ağırlaşıyor

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi.

AFAD, depremin 7. gününde 10 ilde toplam can kaybının 29 bin 605'e yükseldiğini duyurdu.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2 bin 412 artçı deprem meydana geldi. AFAD, depremden etkilenen illerden 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233 bin 320 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 369 personel afet bölgesine sevk edildi.

Bölgede 70 uçak, 167 helikopter, 24 gemi, 45 İHA, 9 drone görev yapıyor. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremini de analiz etiklerini belirterek, ''İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı'' dedi.

Felaketin boyutu

Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi. İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu. Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Bölge drone ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş üssü yıkıcı iki depremin ardından bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendiği de açıklandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, geniş bir alanı etkilediğini belirterek "Fayın olduğu yer başta olmak üzere, 300-350 kilometrelik alanda bu etki var." dedi. Özener, iki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini duyurdu. Artçı depremlerin, haftalar ya da aylar süreceğini de kaydeden Özener, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.