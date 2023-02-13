Yüzde 51.91 ile kazandı

Kıbrıs Rum halkı dün yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Başkanlık seçimi ikinci turunda sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erdi.

Kayıtlı 561 bin 273 seçmenden 406 bin 626’sı (yüzde 72,45) oy kullandı. Kullanılan oylardan 394 bin 225’i geçerli, 8 bin 422’si geçersiz sayıldı. Sandıklardan 3 bin 979 boş oy çıktı.

Güney’de seçime katılım oranı yüzde ise 72,2 olarak açıklandı.

Başkanlık seçimini kesin olmayan resmi sonuçlara göre bağımsız aday Nikos Hristodulidis kazandı.

Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği bilgiye göre, Nikos Hristodulidis yüzde 51,92 (204 bin 633 oy), Andreas Mavroyannis ise yüzde 48,08 (189 bin 592 oy) oranında oy aldı.