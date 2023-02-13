Dostluk mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem dolayısıyla Türkiye’ye gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adana’da Dendias’ı havaalanında karşıladı.

İki Bakan, baş başa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra çalışmaları incelemek üzere Hatay’a geçti. Hatay'da incelemelerde bulunan iki mevkidaş ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

İlk arayan ülkelerden biri Yunanistan'dı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Dendias'ın burada olması Yunan hükümetinin ve halkının Türkiye olan dayanışmasını gösteriyor. Deprem meydana geldikten sonra Türkiye'yi ilk arayan ve yardımda bulunan ülkelerden biri Yunanistan'dı." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Hemen arama kurtarama ekiplerini gönderdiler. Çok sayıda uçakla insani yardımlarını Türkiye'ye gönderdiler. Yunanistan'ın arama kurtarma ekibi ile az önce tanıştık. Geldikleri andan itibaren hiç durmadan burada çaba sarf ettiler. Canlı olarak kurtarılan her kişiden sonra sadece Yunanistan ekibinin değil tüm Yunan halkının da ne kadar mutlu olduğunu gördük izledik. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur. Umarım görüş ayrılıklarımızı diyalog yolu ile çözmek için çaba gösteririz. Ben dostum Dendias'a ve Yunanistan hükümetine ve tüm Yunan halkına bize bu zor günlerde verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum."

Deprem olmasını beklemeyelim

Depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için Yunanistan hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileyen Dendias, Çavuşoğlu'nun Yunan kurtarma ekibinin faaliyetleri ve kendi heyetinin bölgeyi ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirmesinden ötürü teşekkür etti.

Dendias, bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten Yunan ve Avrupa ülkelerinden gelen ekiplerin kurtardığı hayatlardan son derece memnun olduklarını vurgulayarak "Çavuşoğlu ile biraz önce Avusturya, Hollanda ve İzlanda kurtarma ekibinin çadırını ziyaret etme fırsatı bulduk. Burada aldığımız bilgilere göre toplamda 205 kişinin, Yunanistan'dan gelen ekip de dahil olmak üzere, tüm bu ekipler tarafından kurtarıldığını öğrendik." ifadesini kullandı.

Dendias, Çavuşoğlu'nun "Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz." sözüne kendisinin de katıldığını belirterek ilişkilerin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatinde bulunduğunu kaydetti.

Dendias, açıklamalarından önce Çavuşoğlu ile AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

