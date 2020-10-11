‘İki devletli olmaz’

Rum Temsilciler Meclisi’nin oy birliği ile “Türkiye’den Maraş kararını geri almasını” istediği, müzakere zeminin değiştirilmesini ve konfederasyon veya iki devlet talebini reddettiği ve Anastasiadis hükümetine “BM Genel Sekreteri’nin müzakere prosedürünün yeniden başlaması için inisiyatif almaya hazır oluşunu değerlendirme” çağrısı yaptığı bir karar aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Öğrencilerin Maraş Konusunda Bilgilendirilmesi” başlıklı haberinde ise Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, Kapalı Maraş’ın sahil cephesinin açılması vesilesiyle ilkokul müdürlerinden, yerel ‘unutmuyorum” komitelerini faaliyete geçirme çağrısı yaptığını da bildirdi.

Gazete Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitimin bütün derecelerindeki öğrencilerin gelişen olayları ve Maraş ile ilgili bilgilerini tazelemelerini gerekli gördüğüne işaret ettiği haberinde “ilk eğitim okul müdürlüklerine verilen yerel ‘unutmuyorum’ komitelerini aktifleştirme talimatıyla her okulun önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren “Evagora’nın kenti” (Maraş) odaklı ders içi faaliyetler örgütlemesi gerektiğini” vurguladı. Bunun paralelinde orta eğitim okullarının, disiplinler-arası yaklaşım ile önümüzdeki pazartesi günü öğrencilere Maraş’la ilgili olaylar, tarihi kimliği ve gelişmesiyle ilgili bilgi verileceğini ekledi.

Hristodulidis AB Dışişleri Bakanlarını bilgilendirecek

KKTC’de bugün yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin hemen ertesi günü AB üyesi 27 devletin dışişleri bakanlarının yoğun bir gündemle toplanacağı, Kapalı Maraş’ın da Rum Dışişleri Bakanı Nikos Anastasiadis’in bilgilendirme yapması şeklinde gündemde yer almasının beklendiği kaydedildi.



Haberde AB’nin kapalı Maraş konusunda “çok dikkatli ve diplomatik bir tavır sergilediğine” dikkat çekilerek bir AB yetkilisinin Rum Haber Ajansı’na “Türkiye’nin Maraş’takiler gibi hareketleri yardımcı olmuyor, istikrarlı tansiyon düşürme hareketlerine ihtiyaç var” dediği belirtildi.Habere göre meselenin AB gündemine girmesine büyük destek veren Rum yönetimi “ortakların Türkiye’nin diplomatik çabaların ortasında bile beklenenin aksine davrandığını anlaması zamanının geldiğini” düşünüyor.

Haiko Maas devrede

Gazete Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 13 Ekim’de Atina’yı ziyaret edeceğini yazdı, Yunan medyasını kaynak göstererek 14 Ekim’de de Ankara’ya gidecek olan Maas’ın Güney Kıbrıs’ı da ziyaret etme ihtimalinin göz ardı edilmediğini yazdı.

Haravgi haberi manşetten “Alman Dışişleri bakanı Bölgede Temaslara Başlıyor” başlığıyla aktardı. Maas’ın diyalog çabalarına katkıda bulunmak ve Avrupa Konseyi öncesinde Ankara ile Atina’nın niyetlerini yoklamak hedefiyle önümüzdeki hafta başında “Ankara-Atina-Lefkoşa üçgenine koşacağını” yazdı.

Alithia ise “teyit edilmiş bilgilerini” kaynak göstererek Heiko Maas’ın Kapalı Maraş’taki gelişme üzerine acilen Ankara-Atina-Lefkoşa üçgenine koştuğunu yazdı ve “en muhtemel senaryo Maas’ın ziyaretine Salı günü Lefkoşa’dan başlaması ve daha sonra Atina ve Ankara’ya gitmesidir” ifadesine yer verdi.