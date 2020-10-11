2 milyonluk artış var

Rum Savunma Bakanlığı’nın, 158 milyon 600 bin Euro olan 2021 yılı savunma bütçesindeki 104.3 milyon Euro şeklindeki miktarın askeri teçhizat ve donanım programları için ayrıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’ne sunulan 2021 yılına ait devlet bütçesinde, Savunma Bakanlığı’na ait bütçenin ayrıntılarına yer verirken, savunma donanımına ilişkin miktarın son üç yıldır aynı seviyede seyrettiğine de dikkat çekti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, gerekmesi halinde, yıl boyunca, savunma donanımı için ek ödenek alma konusunda da teyitler aldığını yazdı.

Maaşlar, gıda, araçların bakım giderleri gibi, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, bakım ve işleyişi ile sınırlı olan ödeneğin bu yıl yıl 2 milyon Euro arttığını yazan gazete 2020 yılında bu ödeneğin, 163.8 milyon Euro, 2021 yılında ise 165.8 milyon Euro olacağını belirtti.

Habere göre 2021 yılı bütçesi, ödenek ve maaşlarda da artışı öngörüyor. Buna göre 2020’de maaşlar ile ilgili ödenek 151.2 milyon Euro iken, bu rakam 2021’de ise 158.6 milyon Euro öngörülüyor.



Ödenekler konusunda ise geçen yıla oranla dalgalanmalar olurken, kara mayını temizleme ekiplerinde görev yapan subay ve astsubayların 2020’de 191 bin 712 olan çalışma riski ödeneği, 2021’de 171 bin 864 Euro’ya düşürüldü.Orduya ait bomba uzmanlarının ödenekleri, 2020’de 497 bin 224 Euro iken, 2021’de 508 bin 526’ya çıkarıldı.2020 yılı için 351 bin 553 Euro olan su altı tahrip timinin ödeneği 2021’de 346 bin Euro’ya düşürüldü.Yurt dışında misyonlarda görev yapan subaylar için ise ayrılan yurt dışı ödeneği 2020 yılında 754 bin 20 Euro iken, 2021’de 769 bin 942 Euro olarak belirlendi.Askeri ateşeler kira ödeneğine 2021’de 126 bin 132 Euro (2020’de 144 bin 588) ayrıldı.