İlişkiler güçlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Nijerya arasında 9 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya’nın Türkiye için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imza törenine geçilirken, daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Tinubu ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, yapılan görüşmelerin ve Nijerya heyetinin Türk iş çevreleriyle gerçekleştireceği temasların iki ülke açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Yakın iş birliği içindeyiz

Nijerya’nın yalnızca dost bir ülke değil, aynı zamanda nüfus büyüklüğü ve ekonomik kapasitesiyle Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’daki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Erdoğan, Nijerya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 kapsamında da yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ele alındığını aktaran Erdoğan, iki ülkede de iş birliğini ileri taşıma konusunda güçlü bir siyasi irade bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, iki ülke arasında özellikle ticaret ve yatırımlar alanında önemli bir potansiyel bulunduğunu belirterek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine bağlılığın teyit edildiğini söyledi. Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi’nin kurulmasına yönelik mutabakatın bu hedefe ulaşılmasında önemli rol oynayacağını ifade eden Erdoğan, kalkınma iş birliği kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın Abuja’da ofis açmasının da Nijerya halkının refahına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Enerji alanında yatırım ve ticaret

Nijerya’nın Afrika’nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, enerji alanında yatırım ve ticaret boyutlarıyla iş birliğinin geliştirilmesini istediklerini, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın Nijeryalı kuruluşlarla ortak çalışmasına önem verdiklerini söyledi. Ayrıca terörle mücadele konusunda Nijerya halkının yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini ifade etti. Eğitim alanındaki iş birliğinin de görüşmelerin önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’de eğitim gören Nijeryalı öğrencilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmzalanan eğitim iş birliği anlaşmasıyla bu alandaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğini kaydetti.

9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Devlet Başkanı Tinubu’nun huzurunda imzalanan anlaşmalar; diaspora politikaları, medya ve iletişim, yükseköğretim, helal akreditasyon, ekonomi ve ticaret, askeri iş birliği, eğitim, diplomasi ve kadın politikaları alanlarını kapsıyor. İki lider, imzalanan anlaşmaların Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına olan inançlarını dile getirdi.

