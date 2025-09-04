Toksik gaz bulgusu yok

Teknecik Elektrik Santrali’nde gündeme gelen “gaz sızıntısı” iddialarının ardından Sağlık Bakanlığı so-ruşturma başlattı. Dr. Osman Hilmioğlu, resmi raporunda “Herhangi bir toksik gaz bulgusuna rastlan-madı” ifadesine yer verdi.

Teknecik Elektrik Santrali’nde gündeme gelen “gaz sızıntısı” iddialarının ardından Sağlık Bakanlığı hare-kete geçti.

Bakanlık, kamuoyunda oluşan endişeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hastaneye kaldırılan dört işçinin muayenesini yapan uzman doktor Dr. Osman Hilmioğlu, resmi rapo-runda, “Herhangi bir toksik gaz bulgusuna rastlanmadı” ifadesine yer verdi.

Rapora göre, dört hastanın klinik ve muayene bulguları normal çıktı; alınan kan tahlilleri ve çekilen akciğer filmlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Tedavileri tamamlanan ve gözlemleri sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmeyen işçiler, taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, santralde yapılan ölçümlerde insan sağlığını tehdit edecek düzeyde herhangi bir gaz sızıntısı tespit edilmediğini belirtirken, sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini vurguladı.

