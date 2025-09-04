Deneyimli diplomat

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Özel Temsilciliği ve BM Barış Gücü Misyon Şefliği görevine Senegalli diplomat Khassim Diagne’yi atadı. Karar, BM Barış Gücü Basın Sözcülüğü tarafından dün duyuruldu. Diagne, Kıbrıs’taki görev süresi sona eren Kanadalı diplomat Colin Stewart’ın yerine geçecek. Atamayla birlikte Diagne, BM’nin Kıbrıs’taki barış ve istikrar çalışmalarını yönetecek, adada faaliyet gösteren BM Barış Gücü’nün faaliyetlerini koordine edecek ve taraflar arasında diyalog süreçlerini destekleyecek. 25 yıldır BM’nin çeşitli kademelerinde görev yapan Diagne, Kıbrıs’tan önce Mali’de çalıştı, New York’ta BM Genel Sekreteri’nin yanında görev aldı ve BM’yi Batı Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde temsil etti. Uluslararası alanda deneyimli bir diplomat olan Diagne, kriz yönetimi, barış süreçleri ve mülteci hakları konularında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip. Senegalli diplomat ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Cenevre’deki merkezinde görev yaptı ve ABD, Karayipler, Liberya, Pakistan, Ruanda, Kenya ve Somali’de UNHCR temsilcisi olarak çalıştı. Bu görevleri sırasında Diagne, özellikle insani yardım operasyonlarının koordinasyonu, mülteci haklarının korunması ve BM’nin kriz bölgelerinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için çeşitli stratejik planlamalar yürüttü.

