‘Yolumuz Denktaş’ın yolu’

Hüseyin ÇİÇEK

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM), kuruluş amacı, ilkeleri ve vizyonunu Aslanköy’de düzen-lenen etkinlikte kamuoyuyla paylaştı. Etkinlikte konuşma yapan TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, partinin simgesi olarak zeytin ağacını seçtiklerini belirterek, “Zeytin ağacı barışın, köklülüğün ve ölümsüzlüğün sembolüdür. Kökleri toprağın derinliklerine uzanır; bu kökler bizim tarihimiz, kültü-rümüz ve yeşermeye başladığımız topraktır, Anadolu'dur. Gövdesi halkımız, bağımsızlığımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi. Denktaş, zeytin ağacının dallarının gençlerin umudu, meyvelerinin ise çocukların geleceği olduğunu ifade ederek, “Bugün bu bahçede, bir zeytin ağacı kadar verimli, bir zeytin ağacı kadar dirayetli bir mücadele başlatıyoruz. Tek bir fidandan bir orman yaratmak için azim-le, bilgiyle, gençliğin enerjisiyle ve geçmişin tecrübesiyle bu yürüyüşe çıkıyoruz” dedi. Türkiye ile ilişkiler konusunda net bir duruş sergileyen Denktaş, “Türkiye dendiğinde biz 85 milyonluk Anadolu’yu, Türki-ye vatandaşlarını kardeş halk olarak benimseriz. Türkiye’nin güvencesinde yaşamaktan gocunmayız; ancak bu güvenceyi istismar etmeye kalkanlara da dur deriz. Türkiyesiz bir Kıbrıs düşünülemez” ifade-lerini kullandı.

Biz Denktaş’ın mirasını devralıyoruz

Denktaş, KKTC’nin bağımsızlığının vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Biz Denktaş’ın mirasını devra-lıyoruz. Bu devlet kolay kurulmadı, kolay da yıkılmaz. Bağımsızlık bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam bağımsız olması için bu yolda bizimle yürümeye var mısınız?” diye konuştu.

Ekonomik kalkınmayı öncelikleri arasında gösteren Denktaş, “Bağımsızlığın temeli güçlü bir ekonomi-dir. Ekonomisi olmayan bir millet özgürlüğünü koruyamaz. Çiftçimizin tarlasına umutla dönmesini, sanayicimizin alın terinin karşılığını almasını, gençlerimizin hayallerini bu topraklarda gerçekleştirmesi-ni sağlayacağız” dedi.

Kongrede aday olacağım

Kurucu Başkan Serdar Denktaş, genel başkanın seçimle belirleneceğini belirterek, yapılacak büyük kongrede aday olacağını açıkladı.

