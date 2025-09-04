‘Yolumuz Denktaş’ın yolu’

Hüseyin ÇİÇEK
Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM), kuruluş amacı, ilkeleri ve vizyonunu Aslanköy’de düzen-lenen etkinlikte kamuoyuyla paylaştı. Etkinlikte konuşma yapan TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, partinin simgesi olarak zeytin ağacını seçtiklerini belirterek, “Zeytin ağacı barışın, köklülüğün ve ölümsüzlüğün sembolüdür. Kökleri toprağın derinliklerine uzanır; bu kökler bizim tarihimiz, kültü-rümüz ve yeşermeye başladığımız topraktır, Anadolu'dur. Gövdesi halkımız, bağımsızlığımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi. Denktaş, zeytin ağacının dallarının gençlerin umudu, meyvelerinin ise çocukların geleceği olduğunu ifade ederek, “Bugün bu bahçede, bir zeytin ağacı kadar verimli, bir zeytin ağacı kadar dirayetli bir mücadele başlatıyoruz. Tek bir fidandan bir orman yaratmak için azim-le, bilgiyle, gençliğin enerjisiyle ve geçmişin tecrübesiyle bu yürüyüşe çıkıyoruz” dedi. Türkiye ile ilişkiler konusunda net bir duruş sergileyen Denktaş, “Türkiye dendiğinde biz 85 milyonluk Anadolu’yu, Türki-ye vatandaşlarını kardeş halk olarak benimseriz. Türkiye’nin güvencesinde yaşamaktan gocunmayız; ancak bu güvenceyi istismar etmeye kalkanlara da dur deriz. Türkiyesiz bir Kıbrıs düşünülemez” ifade-lerini kullandı.
Biz Denktaş’ın mirasını devralıyoruz
Denktaş, KKTC’nin bağımsızlığının vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Biz Denktaş’ın mirasını devra-lıyoruz. Bu devlet kolay kurulmadı, kolay da yıkılmaz. Bağımsızlık bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam bağımsız olması için bu yolda bizimle yürümeye var mısınız?” diye konuştu.
Ekonomik kalkınmayı öncelikleri arasında gösteren Denktaş, “Bağımsızlığın temeli güçlü bir ekonomi-dir. Ekonomisi olmayan bir millet özgürlüğünü koruyamaz. Çiftçimizin tarlasına umutla dönmesini, sanayicimizin alın terinin karşılığını almasını, gençlerimizin hayallerini bu topraklarda gerçekleştirmesi-ni sağlayacağız” dedi.
Kongrede aday olacağım
Kurucu Başkan Serdar Denktaş, genel başkanın seçimle belirleneceğini belirterek, yapılacak büyük kongrede aday olacağını açıkladı.
‘Yolumuz Denktaş’ın yolu’
Serdar Denktaş ‘Tam Parti’nin kuruluşunu Aslanköy’de ilan etti
Hüseyin ÇİÇEK
Refik - 5 dakika Önce
Bu vesileyle.. insanları kelepçeli tutuklamak.. insan onurunu zedeliyor.. bir demokrasi
ayıbıdır.. derhal yasal düzenleme yapılmalıdır.. zamanında Doktorlar bile.. Yazık..
Refik - 1 saniye Önce
Kelepçeli tutuklama.. Kaç zamandır yapılıyor.. Avukatlar kaç zamandır cılız ses çıkarıyor..
Şimdi noldu avukat da kelepçelendi.. Sesinizi yüselttiniz..! İnsanlar eşittir..
Yolunuz Denktaş'ın yoluysa YANDIK demektir..Çünkü Denktaş ölene kadar bu memleketi Türkiyeye bağlamak için uğraştı / didindi ama başaramadı öldü gitti...Biz bunu istemiyoruz ve buna karşıyız a be Serdar! Bunu iyice aklına sok...