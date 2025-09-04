611 sürücü rapor edildi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında bin 962 araç Lefkoşa’da, bin 380 araç ise İskele’de kontrol edildi.

Trafik kontrollerinde toplam 611 sürücü çeşitli ihlallerden dolayı rapor edildi. Lefkoşa’da 357 sürücüye ceza uygulanırken, İskele’de 254 sürücüye işlem yapıldı. Hız sınırını aşan sürücü sayısı 341 olarak kaydedildi. Cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanımı gibi ihlaller de rapor edilenler arasında yer aldı.

Denetimlerde toplam 65 araç trafikten men edilirken, iki sürücü tutuklandı. Lefkoşa’da eğlence mekanları ve halkın yoğun bulunduğu alanlarda yapılan kontrollerde alkollü bir kişi tutuklanırken, İskele’de herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

İki ilçede tespit edilen suçlar

Yasal hız sınırını aşmak: 341

Alkollü araç kullanmak: 3

Ehliyetsiz araç kullanmak: 2

Sigortasız araç kullanmak: 15

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 15

Emniyet kemeri takmamak: 8

Muayenesiz araç kullanmak: 19

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 47

Kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak: 1

Diğer trafik suçları: 160.

