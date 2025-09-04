75 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da satışa hazır 39 paket uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda tutuklanan

Joewee Koudiou yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Elektronik posta yoluyla iletişim kurduğu bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin eden zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğu belirtildi. Mahkeme zanlıyı teminatla serbest bırakırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; 24 Ağustos 2025’te Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerine zanlının tasarrufunda satışa hazır uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar ulaştığını belirtti. Polis, zanlının yaşadığı apartmana gidildiğinde ekipleri görünce elindeki çantayı atarak kaçtığını, yapılan aramada çantanın park halindeki bir aracın altında bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, çantada 22 paket halinde toplam 16 gram, apartman su deposu kısmında ise 11 paket halinde 6 gram, satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının kısa süre sonra başka bir apartmanın park yerinde gizlenirken tespit edildiğini, kaçmaya çalıştığı sırada makul kuvvet kullanılarak yakalandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının kaldığı dairede yapılan aramada da elbise dolabında 6 paket halinde 3 gram daha uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Zanlının korktuğu için uyuşturucuları atıp kaçtığını söylediğini aktaran polis, maddeleri e-mail aracılığıyla yönlendirme yapan bir şahıstan aldığını ve dağıtacağı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok ifade alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkede üniversite öğrencisi olarak bulunduğunu ve sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 75 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.