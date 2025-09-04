Hayırlı olsun

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta dün akşam idrak edilen Mevlid Kandili nedeniyle bugün kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil uygulanıyor. Vatandaşlar, kandilin resmi tatil olmasıyla ilgili farklı görüşler dile getirdi. Kimi vatandaşlar uygulamayı doğru bulurken, kimi ise dünyadaki diğer Müslüman ülkelerde böyle bir uygulama olmadığına dikkat çekerek eleştirilerini ifade etti.

Ne dediler…?

Murat Altıoğlu

“KKTC’de resmi tatil çünkü akşam Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili’ydi. Ben kandil için verilen bu tatili yanlış bulmuyorum. İbadet edenler için doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de de tatil olduğu için burada da tatil olarak verildiğini düşünüyorum.”

Halil Poyrazoğlu

“KKTC’de neden resmi tatil olduğunu bilmiyordum. Hz. Muhammed’in doğumu nedeniyle kandil olduğunu siz hatırlatınca hatırladım. Resmi tatil olmasına gerek var mıydı bilmiyorum ancak eskiden beri Mevlid Kandili tatil olarak verildi. Dünyanın hiçbir Müslüman ülkesinde Mevlid Kandili resmi tatil değilken biz o kadar büyük Müslümanlarız ki tatil olarak geçiyor.”

Cemil Şah

“Mevlid Kandili nedeniyle kamuda resmi tatil uygulanıyor. Dünyadaki tüm Müslüman ülkeler içerisinde bir tek Kıbrıs’ta resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatil olması pozitif anlamda iyidir. Bu kadar sorunun içinde bir günün resmi tatil olmasının sorun olacağını düşünmüyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Rumların çok tatilleri olduğu için dengeyi bulabilmek için kandillerin de Kıbrıslı Türklere tatil olarak verildiğini duymuştum.”

Sait Yıldız

“KKTC’de kandil dolayısıyla resmi tatildir. Hangi kandil olduğunu hatırlayamadım. Kandilin resmi tatil olarak verilmesi uygulaması sadece KKTC’de uygulanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bugün resmi tatil değildir. Bunun bizde tatil olarak verilmesini doğru bulmuyorum.”

Yılmaz Deveci

“KKTC’de resmi tatil olmasının nedeni Mevlid Kandili olmasındandır. Dünyanın hiçbir Müslüman ülkesinde tatil değil ama bizde tatildir. Zamanında oy kazanmak amacıyla verilmiş ve öyle de kaldı diye düşünüyorum, ayrıca doğru da bulmuyorum.”

Erdinç Karaman

“Mevlid Kandili nedeniyle kamuda resmi tatil uygulanıyor. Dünyadaki tüm Müslüman ülkeler içinde bir tek KKTC’de resmi tatil olarak uygulanıyor. Bizde herhalde bir ayrıcalık var. Ben aslında bu duruma karşı da değilim. Çok tatilimiz var ve bunun da böyle olmasının yanlış olacağını düşünmüyorum.”

Meryem Mullaoğlu

“Mevlid Kandili nedeniyle kamuda resmi tatil uygulanıyor. Bütün gece çok dua ettiler diye kamuda resmi tatildir. Niye böyle bir karar verdiler bilmiyorum ama çok gereksiz bir tatil. Dünyadaki tüm Müslüman ülkeler içinde bir tek bizde resmi tatildir ve bunu doğru bulmuyorum.”

Fatma Dönmez

Mevlid Kandili nedeniyle kamuda resmi tatil uygulanıyor. Dünyanın hiçbir Müslüman ülkesinde kandil dolayısıyla resmi tatil uygulanmıyor. Bu asla kabul edilebilir bir durum değildir. Daha çok meyhanelerde geçirilen bir gecenin ertesi günü Mevlid Kandili dolayısıyla tatil verilmesi bence hiç doğru değildir.”

Ekber Abbasi

“Resmi tatil olmasının nedenini bilmiyordum. Mevlid Kandili dolayısıyla tatil olduğunu siz söyleyince öğrendim. Dünyada hiçbir Müslüman ülkesinde kandil nedeniyle resmi tatil uygulanmıyor. Bunun siyasilerin kararı olduğunu düşünüyorum ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Azerbaycanlıyım ve bizim ülkede de kutlanıyor ancak resmi tatil değildir. Bu kararın KKTC için gözden geçirilmesinde yarar var.”

Aysun Lofça

“Neden resmi tatil olduğunu bilmiyordum ancak Mevlid Kandili dolayısıyla olduğunu siz söyleyince hatırladım. Bildiğim kadarıyla Rum tarafının tatilleri ile denkleştirebilmek için zamanında verilmiş bir tatildir. Bunun gerekli olup olmadığı ile ilgili yorum yapmak istemiyorum.”