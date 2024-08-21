İlk duruşma 8 Ekim’de

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Rum polisi tarafından tutuklanan 25 yaşındaki İsrailli şahıs 92 bin Euro’luk teminatla serbest bırakıldı.

Rum haber sitelerinde yer alan habere göre; Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dün sabah görülen davada, şahsın 8 Ekim'de Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verildi.

Mahkeme; İsrailli gencin 50 bin Euro’luk şahsi kefalet imzalaması, 9 bin Euro nakit para ödemesi, karısına ait 33 bin Euro değerindeki arabaya ipotek konulması, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, isminin “stop list”e (yasaklı kişiler listesi) eklenmesi, her gün Pissuri’deki polis karakoluna 20.00-22.00 saatleri arasında ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC’ye geçişinin yasaklanması koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.